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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago y su primer día defendiendo la camiseta de la montaña; "no estaba cómodo"

Santiago Buitrago y su primer día defendiendo la camiseta de la montaña; "no estaba cómodo"

Luego de la décima etapa de la Vuelta a España 2026, el colombiano Santiago Buitrago reveló sus sensaciones vistiendo por primera vez la camiseta de pepas azules en la carretera.

Por: EFE
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Bahrain Victorious.

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la clasificación de la montaña de la Vuelta 26 después de la décima etapas señaló que la jornada fue de las que "dan dolor de piernas".

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"Pensábamos que iba a ser duro para la fuga, pero al final la fuga se fue rápido e inmediatamente el equipo Visma-Lease a Bike y el Cofidis pusieron un ritmo que en el grupo no se estaba para nada cómodo", señaló en meta el ciclista bogotano.

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Después de la jornada de descanso, la etapa fue de las que producen dolor de piernas.

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"A veces cuesta volver a coger el ritmo, pero con etapas como hoy lo coges rápido", concluyó.

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