Tolima le mandó un mensaje a la hinchada; "critiquen con todo, pero la violencia no es el camino"

Deportes Tolima venció 2-1 al Cúcuta Deportivo por la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026, sin embargo, el juego se llevó a cabo a puerta cerrada en el estadio Manuel Murillo Toro, en medio de las amenazas que han recibido los jugadores y directivos. Tan pronto culminó el encuentro, un jugador del pijao le envió un mensaje a los hinchas.

Anderson Angulo fue el encargado de tomar la vocería junto al DT Sebastián Oliveros. “De parte y parte, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto al final es fútbol. Sentimos, como siempre, yo soy uno de los que más critico cuando las cosas no están bien y defiendo al hincha, porque ellos viven por esto y es entendible la molestia que tienen con nosotros, pero yo creo que no es una molestia de ahorita, yo creo que ya es de muchos años los fracasos que hemos tenido, porque la hemos tenido ahí y se nos ha escapado. Es más eso, que ya se rebosó un poquito la copa, como se dice y es como más eso”, dijo de entrada.

El defensor de 30 años hizo un llamado a la calma e hizo 'mea culpa' por los resultados recientes, en especial por la eliminación en Copa Libertadores. “Yo si los invito que seamos un poquito más conscientes, esto lo jugamos los seres humanos, estamos en un proceso nuevo, donde no se puede coger de la noche a la mañana y decir ‘es que queremos que jueguen así y así’. Todo es de tiempo y no solamente ha pasado acá en el Deportes Tolima, ha pasado en muchos clubes más, todo es de paciencia. Los entendemos, sabemos que quieren títulos, nosotros también queremos títulos, más yo, ¿Cuántas finales he perdido yo?, yo también tengo decepción, estoy mal, porque yo llevo muchos años aquí y se me han escapado los últimos, pero aquí sigo, me levanté y estoy intentándolo, los invito a que lo intentemos", agregó Angulo.

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Por último, el oriundo de Tumaco dejó en claro que acepta las críticas, pero siempre hay un limite que no se puede pasar. “Cuando las cosas no salgan bien, putéennos, y nosotros vamos a recibir la puteada bien, sin molestarnos ni nada, pero yo creo que la violencia no es el camino, porque nosotros tenemos familia que nos esperan en la casa. Los invito a eso, a que sigan apoyándonos, nosotros trabajamos día a día por ellos, este equipo es de ellos, nosotros vivimos por ellos. Hoy yo me sentí muy extraño jugando con ese estadio vacío”, concluyó.

