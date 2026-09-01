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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Qué pasará con la hinchada de Millonarios para el ingreso a El Campín frente a Santa Fe?

¿Qué pasará con la hinchada de Millonarios para el ingreso a El Campín frente a Santa Fe?

Para el clásico capitalino de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, entre Santa Fe y Millonarios, hay novedades para los hinchas de ambos equipos en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Hinchas Millonarios
Hinchas Millonarios - Foto:
Colprensa

Este miércoles 2 de septiembre se disputará una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, esta vez por el partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, en El Campín. Por eso, en Gol Caracol traemos la información completa para los hinchas de ambos equipos.

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Inicialmente hay que informar que, tal y como notificó el equipo 'cardenal' "no habrá ingreso a hinchada visitante", por lo que en esta ocasión los seguidores azules no tendrán un lugar para apoyar a su elenco en este importante compromiso entre los dos clubes más popular de Bogotá.

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Cabe recordar que por la sanción de las tribunas lateral sur y lateral norte, por parte de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá, no habrá personas en dichos lugares, y eso también afectó que se pudiera habilitar un espacio para los fanáticos 'embajadores'.

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Así las cosas, para el clásico capitalino de este miércoles en El Campín, en el que oficia como local Independiente Santa Fe, el escenario deportivo se vestirá solamente de rojo y blanco.

En este 2026, en el primer semestre, empataron 1-1 el 12 de abril, con goles de Sebastián Valencia y Hugo Rodallega. Ahora, de los últimos cinco clásicos capitalinos solo hay una victoria para Santa Fe, que fue el 20 de junio de 2025, se han dado dos empates, y dos triunfos para Millonarios.

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Información para hinchas de Santa Fe contra Millonarios

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Lo cierto es que, con ese panorama, y con la sanción en las laterales, el propio club 'cardenal' informó este martes que "los abonados de la tribuna lateral sur que deseen asistir al Clásico Capitalino (02.09.2026), deberán pagar un excedente de $15.000 más el servicio de TuBoleta, y se ubicarán en la tribuna oriental general".

En cuanto a la boletería, recordaron los precios: Occidental Platea Alta: $215.040, Occidental Platea Baja: $215.040, Occidental Preferencial: $215.040, Occidental General: $168.000, Oriental Platea: $123.200, Oriental Preferencial: $123.200 y Oriental General: $112.000.

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