Sebastián Viera es el nuevo técnico del Junior de Barranquilla; un ídolo para apagar el incendio

Un día después de haber decidido la salida de Alfredo Arias, pese a haber obtenido un bicampeonato en el fútbol colombiano; la directiva de Junior de Barranquilla informó este martes que el uruguayo Sebastián Viera, ídolo de los hinchas y que duró como jugador del club durante más de una década, será el nuevo técnico del vigente campeón de la Liga Betplay.

Viera arriba al conjunto 'tiburón' en medio de una crisis de resultados en este segundo semestre de 2026, con solamente dos puntos de 15 posibles y ubicado en la casilla 17 de la tabla de posiciones.

Desde ya, el exarquero tendrá que comenzar a trabajar con el grupo de jugadores, que cuenta con figuras como Luis Fernando Muriel, Mauro Silveira, Jermain Peña y Teófilo Gutiérrez, entre otros, para buscar la salida a esa seguidilla de resultados adversos. El próximo partido de Junior será el domingo 5 de septiembre, a las 8:20 p.m., frente a Jaguares, en el estadio Metropolitano.

Publicidad

Así informó Junior de Barranquilla a su nuevo técnico:

Junior FC se complace en anunciar oficialmente a Sebastián Viera como nuevo director técnico del equipo profesional.

Viera regresa a la institución para asumir un nuevo desafío, esta vez desde el banquillo, después de haber construido una historia imborrable como jugador y capitán del equipo.

Publicidad

Durante su etapa como futbolista del Junior FC, Sebastián Viera se convirtió en uno de los grandes referentes en la historia del club. Con 638 partidos disputados y 7 títulos conquistados, es el jugador con más campeonatos y más apariciones oficiales en la historia de la institución.

Su liderazgo, compromiso, sentido de pertenencia y conexión con la afición marcaron una época y lo convirtieron en un verdadero símbolo de la familia rojiblanca. Ahora, inicia una nueva etapa con la responsabilidad de liderar al equipo profesional desde la dirección técnica.

Sebastián Viera estará acompañado en su cuerpo técnico por Mario Roberto Viera, como asistente técnico, y Ramón Vásquez, como preparador físico, quien ya estuvo en 2010 en el cuadro rojiblanco.

Bienvenido nuevamente a casa, Sebastián.

Publicidad

¿Cuántos títulos ganó Sebastián Viera con Junior de Barranquilla?

Sebastián Viera construyó una trayectoria histórica durante su etapa como jugador de Junior de Barranquilla, convirtiéndose en el futbolista con más títulos y apariciones oficiales en la historia del club. El arquero uruguayo conquistó siete campeonatos con la camiseta rojiblanca: el Torneo Finalización de 2011, las Copas Colombia de 2015 y 2017, el Torneo Finalización de 2018, la Superliga de Colombia de 2019, el Torneo Apertura de 2019 y la Superliga de Colombia de 2020. Estos logros consolidaron a Viera como uno de los grandes ídolos de Junior, no solo por su rendimiento bajo el arco, sino también por su liderazgo y su condición de capitán durante una de las etapas más exitosas de la institución.

Publicidad

¿Qué equipos ha dirigido Sebastián Viera?

Luego de retirarse en 2023 con el Junior, el uruguayo se dedicó a laborar como entrenador luego de los respectivos cursos para el fútbol colombiano y sudamericano. En 2024 fue anunciado como DT del Real Cartagena, en la segunda división. En el Torneo II-2024 alcanzó los cuadrangulares semifinales y en el 2025-I fue despedido luego de la fecha 11, tras una derrota 2-3 con Jaguares. En total, Viera cosechó 17 triunfos, tres empates y ocho derrotas para un rendimiento del 64%.