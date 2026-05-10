Gustavo Puerta y Racing de Santander acarician el ascenso en España; triunfo 2-1 sobre Leganés

El Racing de Santander dio un paso casi definitivo hacia el ascenso a Primera División tras imponerse este domingo por 1-2 a un Leganés que deberá seguir peleando por escapar de la parte baja de la tabla, en un encuentro en el que el conjunto cántabro demostró que también sabe sufrir.

Fiel reflejo de lo que ha ocurrido a lo largo de toda la temporada, el Racing concedió más de lo conveniente para un equipo que se está jugando, nada mas y nada menos, que el ascenso.

Pero, por fortuna para los de José Alberto López, si algo ha caracterizado este curso al Leganbés es su falta de pegada, tal y como quedó claro a los ocho minutos en el flojo remate de cabeza con el que Diego García culminó un centro de Juan Cruz que parecía destinado al gol.

Todo lo contrario que el Racing, el equipo más realizador de la categoría, que parece tener un idilio con el gol que este domingo se vio truncado por momentos en Butarque, donde los verdiblancos desaprovecharon ocasiones que no acostumbran a errar.



Incomprensible fue que no acabara en gol el contragolpe que el equipo santanderino trenzó a los nueve minutos, un dos para uno de manual, en el que ni Peio Canales estuvo acertado en el pase ni el georgiano Giorgi Guliashvili en el remate.

Publicidad

Una ocasión que dio inicio a unos minutos de ida y vuelta en los que los locales volvieron a verse lastrados por su falta de colmillo, como evidenció el desviado disparo desde la frontal del área con el que Juan Cruz trató de batir al portero visitante a los doce minutos.

Falta de precisión que contrastó con la puntería del senegalés Maguette, que adelantó a los 26 minutos al Racing (0-1) al enviar a la red un balón cedido por el georgiano Guliashvili tras un centro desde la derecha de Andrés Martín.

Publicidad

Un resultado que no sirvió, sin embargo, para que los visitantes se adueñaran definitivamente de un encuentro en el que el cuadro santanderino siguió concediendo demasiado en defensa.

Pero ni así logró igualar la contienda un Leganés que, pese a arrancar la segunda parte con un punto más de intensidad, apenas logró inquietar la portería defendida por el sueco Simon Eriksson.

A diferencia del Racing, que volvió a llevar la inquietud a las gradas de Butarque a los cinco minutos de la reanudación con un disparo desde la frontal de Peio Canales que se marchó fuera por poco.

Un oscuro panorama para el equipo madrileño, que necesitaba puntuar para alejarse de la parte baja de la tabla y pasó a una defensa de tres que pareció dar un nuevo impulso a los de Igor Oca.

Publicidad

De hecho, el Leganés rozó el empate en dos ocasiones, primero en un saque de esquina botado a los 65 minutos por Dani Rodríguez que se estrelló en el larguero y tres minutos más tarde en un remate de Diego García que despejó milagrosamente el cancerbero visitante.

Ocasiones a las que no logró dar continuidad el equipo madrileño ante la resistencia de un Racing de Santander que, cuando más sufría, encontró una vía de escape en un contra que acabó en penalti tras una larguísima revisión del VAR.

Publicidad

Una pena máxima que Asier Villalibre se encargó de transformar en el definitivo 0-2 que permitió a los de José Alberto López sumar, pese al postrero tanto del ecuatoguineano Luis Asué, un triunfo que los deja a dos del ansiado ascenso.