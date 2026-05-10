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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Puerta y Racing de Santander acarician el ascenso en España; triunfo 2-1 sobre Leganés

Gustavo Puerta y Racing de Santander acarician el ascenso en España; triunfo 2-1 sobre Leganés

Este domingo, Racing de Santander, con el colombiano Gustavo Puerta en cancha, ganó, sostuvo el liderato y está a dos victorias de volver a la primer división de España.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Gustavo Puerta, volante colombiano de Racing de Santander.
Gustavo Puerta, volante colombiano de Racing de Santander.
Getty Images.

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