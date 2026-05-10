Así quedaron los colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3

El uruguayo Thomas Silva, que el sábado hizo historia al ganar la segunda etapa del Giro de Italia 2026, conservó la primera plaza de la general este domingo al término de una tercera jornada en la que se impuso el francés Paul Magnier, ya ganador el primer día.Egan Bernal (Netompany INEOS) sostuvo su posición en el podio y Einer Rubio(Movistar Team) se acercó al top-10.

Egan Bernal (Netcompany INEOS), ciclista colombiano. Getty Images.

El corredor del Soudal Quick-Step, de 22 años, dominó en la meta por muy poco al italiano Jonathan Milan y al neerlandés Dylan Groenewegen en esta llegada masiva.

Ganador en la víspera, Thomas Silva conserva la maglia rosa al término de esta tercera y última etapa en suelo búlgaro, antes de la jornada de descanso del lunes, en la que el pelotón se desplazará a Italia para empezar un periplo por el norte de ese país.

El uruguayo rompió todos los pronósticos a los 24 años: primer ciclista de su país en participar en el Giro y en ganar una carrera de categoría World Tour, la principal del ciclismo internacional.



Dos de tres en Sofía

Ya vencedor de la primera etapa el viernes en Burgas, con la maglia rosa como premio, Magnier firmó el doblete para lograr su cuarta victoria de la temporada y la 28ª de su carrera.



El bólido de Grenoble se pegó a la rueda de Jonathan Milan para sobrepasar al gigante italiano en el último momento y ganar por un suspiro.

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"He levantado los brazos pero no estaba seguro de haber ganado", comentó el otro fenómeno del ciclismo francés junto a Paul Seixas, destinado a hacer una carrera muy prolífica en las llegadas masivas.

Ambicioso y seguro de sus fuerzas, el ciclista nacido en Texas, que vive en Grenoble, declaró que "sí, había imaginado" un desenlace así y que había apuntado claramente a la victoria, incluso frente a esprinters del calibre de Milan y Groenewegen.

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"Ahora sé que puedo competir con los mejores esprinters del mundo", añadió Magnier, que tendrá otras oportunidades de ganar en este Giro.

Antes del esprint final, la etapa fue soporífera, animada únicamente por una escapada de tres corredores, neutralizada a 500 m de la meta.



UAE pierde también a Yates

En conjunto, las tres etapas en Bulgaria no han sido apasionantes, marcadas sobre todo por la enorme caída colectiva del sábado, que obligó a seis corredores a abandonar en las resbaladizas carreteras camino de Veliko Tarnovo.

Entre ellos, tres corredores del equipo UAE, que queda diezmado desde este tríptico inicial.

Jay Vine y Marc Soler, víctimas de fracturas en el codo y la pelvis respectivamente, habían tirado la toalla ya el sábado, y el domingo fue el líder, Adam Yates, quien renunció a su vez, aquejado de graves abrasiones y una conmoción cerebral.

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La baja del británico, tercero en el Tour de Francia 2023, priva a Jonas Vingegaard de un nuevo rival en esta 109ª edición ya muy mermada de grandes nombres.

El danés, que ha vivido un inicio de Giro tranquilo, se mostró ofensivo en la segunda etapa, principalmente para ir siempre delante y minimizar así el riesgo de caída, como explicó el sábado por la noche, una decisión acertada, visto lo sucedido.

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La primera gran cita para los favoritos podría llegar el próximo viernes con la llegada en alto al temible Blockhaus.



Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3