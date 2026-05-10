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Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedaron los colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3

Así quedaron los colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3

En Caracol Sports le contamos como le fue a los colombianos en la tercera jornada del Giro de Italia 2026. Hay buenas noticias con Egan Bernal (Netcompany INEOS) y Einer Rubio (Movistar Team).

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de may, 2026
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Einer Rubio y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Italia 2026.
Einer Rubio y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Italia 2026.
Getty Images.

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