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Gol Caracol  / Más Deportes  / David Alonso brilló en el Gran Premio de Francia del Moto2; compitió con una lesión en el hombro

David Alonso brilló en el Gran Premio de Francia del Moto2; compitió con una lesión en el hombro

Este domingo, el colombiano David Alonso fue protagonista del circuito en Le Mans pese a las complicaciones físicas que presentó por una caída en unas sesiones de práctica.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de may, 2026
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David Alonso, piloto colombiano.
David Alonso, piloto colombiano.
Aspar Team.

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