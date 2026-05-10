David Alonso brilló en el Gran Premio de Francia del Moto2; compitió con una lesión en el hombro

El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha dominado con autoridad una accidentada carrera del Gran Premio de Francia de Moto2, disputada en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, que le permite ascender hasta la segunda posición en la provisional del mundial. David Alonso ha sido quinto en una brevísima carrera, ya que los pilotos de la categoría intermedia han completado solo nueve vueltas debido a una temprana bandera roja. El piloto del CFMOTO Inde Aspar Team continúa mejorando sus sensaciones con el hombro y ha podido mantenerse en las primeras posiciones pese a las difíciles condiciones.

Junto a Guevara, otros dos españoles completaron el podio; el líder del mundial, Manuel González (Kalex), segundo, e Iván Ortolá (Kalex), tercero, a pesar de salir desde la decimocuarta posición.

Como ya sucediese en Moto3, al ser declarada la carrera de 'agua' por las condiciones atmosféricas de la jornada, y aunque al comienzo de la misma la lluvia no estaba cayendo y había zonas del asfalto más secas, la distancia de la misma se vio reducida de las veintidós vueltas iniciales a sólo catorce.

Además, todos los pilotos dispusieron de diez minutos para 'testar' las condiciones del asfalto para conseguir la mejor puesta punto posible en esas condiciones y fueron muchos (todos) los pilotos que optaron por montar neumáticos 'slicks' (de seco).



El español Izan Guevara (Boscoscuro), autor de la 'pole position', su primera mejor clasificación de entrenamientos en la categoría de Moto2, supo aprovechar su posición de privilegio para ponerse al comando de la prueba desde los primeros metros, seguido por el líder del campeonato, el también español Manuel González (Kalex), que salía desde la quinta plaza.

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A quien no le fue tan bien fue al español Daniel Holgado (Kalex), que en apenas unas curvas se fue por los suelos al intentar mantener la tercera posición que ocupaba tras salir segundo en la formación.

Guevara tiró fuerte desde el principio para romper el grupo de cabeza, pero se pegaron a él tanto Manuel González como el checo Filip Salac (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex), con el italiano Celestino Vietti (Kalex) y el español Alonso López (Kalex) intentando llegar hasta ellos.

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Pero tras completarse la segunda vuelta y como consecuencia de la caída del español Jorge Navarro (Forward), que acabó por los suelos con su moto en mitad de la recta de meta, Dirección de Carrera se vio obligada a mostrar bandera roja para que piloto y moto pudiesen salir de la pista.

Tras un primer recorte de la distancia de carrera de 22 a 14 vueltas y después de haberse completado sólo dos giros, Dirección de Carrera decretó 'carrera nula' y debía darse una nueva salida con el orden inicial de la misma cómo si no hubiese habido ninguna carrera.

Esta 'nueva carrera' se debía disputar a sólo nueve vueltas y en la misma podía tomar la salida el español Daniel Holgado (Kalex), siempre y cuando pudiese llegar a tiempo tras la obligatoria revisión médica.

Holgado logró su objetivo y pudo volver a salir a pista, no así Jorge Navarro, que fue declarado 'no apto' por la Comisión Médica.

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En la segunda salida prácticamente todos los pilotos montaron neumático trasero nuevo y el autor de la 'pole position', Izan Guevara, volvió a acertar al soltar el embrague para situarse líder a las primeras de cambio, seguido por Daniel Holgado, a cuyos mecánicos no les dio tiempo a montarle un guardabarros delantero.

El belga Barry Baltus (Kalex) fue la primera víctima de esta nueva salida, al irse por los suelos en la curva seis y cuando Alonso López y Manuel González superaban a Daniel Holgado, que perdía posiciones con demasiada rapidez.

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En la segunda vuelta de esta 'frenética' y corta carrera, Izan Guevara ya tenía una ventaja de un segundo sobre sus perseguidores, Alonso López, Manuel González e Iván Ortolá, mientras que el italiano Celestino Vietti, que iba tras ellos, era penalizado con una 'vuelta larga' por provocar el accidente de Barry Baltus y caía al noveno puesto tras cumplirla.

Delante, Izan Guevara se mantuvo como sólido líder, cada vez con una mayor ventaja sobre el trío perseguidor integrado por González, Ortolá y un Alonso López que se iba quedando descolgado, y ya con un grupo comandado por el hispano colombiano David Alonso (Kalex), algo más atrás. “Había muchas dudas de si la carrera sería en lluvia o en seco hasta el último momento. Al final ha podido ser en condiciones de seco y eso para mi hombro era mucho mejor porque había menos riesgo de caída. Nos hemos quedado en nueve vueltas, lo que, pensándolo bien, me ha permitido fatigar menos el hombro para llegar mejor a la próxima carrera. He podido sacar cosas muy buenas, pero sí que he notado esa falta de ritmo. He intentado ir a por la cuarta posición, pero al ver que no podía he preferido mantenerme. Seguimos sumando y ahora toca trabajar para llegar a Barcelona en mejores condiciones”, fue el balance del campeón del Moto3 en 2024.

Nadie pudo con Izan Guevara, que se adjudicó una clara victoria por delante de González y Ortolá, mientras que el hasta ahora segundo clasificado del mundial, el australiano Senna Agius (Kalex), se tuvo que conformar con la séptima posición.