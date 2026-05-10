La 'jugadota' del 'Dibu' Martínez que acabó en gol de Aston Villa frente al Burnley; acá el VIDEO

El Aston Villa, que como quinto ocupa el último puesto de la zona Champions League en Inglaterra, encadenó un tercer partido seguido de Premier League sin ganar, esta vez al empatar 2-2 en casa del Burnley este domingo en la 36ª y antepenúltima jornada. En dicho partido, Emiliano 'Dibu' Martínez protagonizó una jugada que terminó en gol de los 'villanos'.

Después de sus derrotas contra Fulham y Tottenham, los Villanos pudieron al menos sumar un punto, para quedar cuatro unidades delante del Bournemouth (6º), que el sábado ganó 1-0 en el terreno del Fulham.

La tendencia liguera no es nada positiva para el Aston Villa, al que le puede salvar para conservar el quinto puesto lo cerca que está el final del campeonato, ya que únicamente le quedan dos fechas por disputar -un máximo de seis puntos para cada equipo-.

Emiliano 'Dibu' Martínez con el Aston Villa - Foto: AFP

Jaidon Anthony adelantó al Burnley (19º) en el minuto 8, antes de que el equipo de Birmingham remontara con dianas de Ross Barkley (42') y Ollie Watkins (56'), este tanto tras un pase extraordinario del 'Dibu'Martínez.



Vea acá jugada del 'Dibu'Martínez:

¡¡ASISTENCIA DEL DIBU MARTÍNEZ!! Fenomenal pase largo del arquero campeón del mundo a los pies de Ollie Watkins, quien controló muy bien y anotó para Aston Villa ante Burnley en la fecha 36 de la #PREMIERxESPN.



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Pero la alegría le duró poco al Aston Villa, ya que el neerlandés Zian Flemming puso el 2-2 definitivo en el 58'.

Este empate agridulce llega para el Aston Villa apenas tres días después de su clasificación a la final de la Europa League, que disputará el miércoles 20 de mayo en Estambul ante el Friburgo alemán.

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El Burnley, penúltimo de la tabla, está descendido matemáticamente desde el pasado 22 de abril.

En los otros dos partidos del inicio del domingo en Inglaterra también hubo empates. El Nottingham Forest (15º) igualó 1-1 con el Newcastle (13º), mientras que el Crystal Palace (14º), que el jueves se clasificó a la final de la Conference League, empató 2-2 contra el Everton (10°).

El choque estelar del día en el fútbol inglés es el del último turno, en el que el líder Arsenal visita al West Ham (18º) en un derbi londinense.

El sábado, el Manchester City (2º) ganó 3-0 al Brentford (8º) y se aproximó provisionalmente a dos puntos del Arsenal en la clasificación.