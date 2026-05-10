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Gol Caracol  / La 'jugadota' del 'Dibu' Martínez que acabó en gol de Aston Villa frente al Burnley; acá el VIDEO

La 'jugadota' del 'Dibu' Martínez que acabó en gol de Aston Villa frente al Burnley; acá el VIDEO

El arquero argentino se lució con una gran acción en lo que fue el empate a dos goles en visita del Aston Villa al Burnley por la Premier League. ¡Así fue la jugada del 'Dibu' Martínez!

Por: AFP
Actualizado: 10 de may, 2026
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Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa.
Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa.
Foto: Getty Imágenes

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