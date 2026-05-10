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Gol Caracol  / Mundial 2026; entre incertidumbres, datos y con foco en lesionados como Mbappé y Yamal

Mundial 2026; entre incertidumbres, datos y con foco en lesionados como Mbappé y Yamal

Cada vez falta menos para el Mundial 2026, y la previa está marcada por tensiones geopolíticas, las expectativas de las 48 selecciones y los temores de algunas estrellas de perderse la cita por lesión.

Por: AFP
Actualizado: 10 de may, 2026
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Faltan un mes para el inicio del Mundial 2026. Mpabbé y Lamine Yamal generan dudas.
Faltan un mes para el inicio del Mundial 2026. Mpabbé y Lamine Yamal generan dudas.
Fotos: AFP

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