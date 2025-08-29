Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hasta que Galatasaray se deshizo de Carlos Cuesta; filtran dinero que pagará Vasco da Gama

Hasta que Galatasaray se deshizo de Carlos Cuesta; filtran dinero que pagará Vasco da Gama

Carlos Cuesta, jugador con presencia en la Selección Colombia, no logró trascender en el Galatasaray y ahora encontró una salida rumbo al fútbol sudamericano.