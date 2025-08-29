Hasta que Galatasaray se deshizo de Carlos Cuesta; filtran dinero que pagará Vasco da Gama

Uno de los protagonistas del mercado de fichajes en Europa dentro de los jugadores de Selección Colombia ha sido Carlos Cuesta, a quien no le dieron un lugar en Galatasaray, de Turquía, y le abrieron la puerta de salida para el segundo semestre de este 2026. Y durante todo este tiempo se ha armado todo un novelón, que parece tendrá final feliz para el defensor central.

Y es que hace solamente unos días, todo estaba dado para que el jugador surgido en la cantera de Atlético Nacional se marchara al CSKA de Rusia, que mostró un marcado interés. Sin embargo, surgieron inconvenientes que impidieron que el negocio llegara a buen puerto entre los turcos y sus pares rusos.

Carlos Cuesta y Richard Ríos con Selección Colombia - Foto: Getty Images

Lo que sí fue claro desde el inicio de este mercado de fichajes fue que en las huestes del 'león' no querían tener en cuenta al antioqueño. De esa forma, otro frente que se abrió para Carlos Cuesta apareció en el balompié sudamericano. De esa manera, Vasco da Gama, de Brasil, también alzó la mano y ofertó insistentemente por él.

Ante la caída de la negociación con CSKA, nuevamente se calentó el tema de llegar al fútbol brasileño para Cuesta, quien también jugó con buen suceso en el Genk de Bélgica.

Publicidad

En las últimas horas se entregaron algunos detalles de la operación y se da como un hecho que el jugador de nuestro país firme con Vasco, de cumplir con todas las formalidades del caso. "Cuesta viaja a Río de Janeiro para someterse a los controles médicos de Vasco de Gama. El Vasco pagará al Galatasaray 700 mil euros por la cesión del zaguero, con una opción de compra condicional de 6 millones de euros", se leyó este viernes en una publicación de 'Sporx'.

Así, Brasil se convirtió en un destino importante para los colombianos, como quiera que en los últimos meses se dieron transferencias de hombres como Jorge Carrascal, al Flamengo; Luis Sinisterra, al Cruzeiro; Santiago Moreno, al Fluminense; y Carlos Andrés Gómez, al Vasco; por solamente mencionar algunos casos. Entre clubes de la A y de la B, los nuestros suman 26 'embajadores', siendo una de las colonias más representativas.