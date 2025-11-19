Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hernán 'Bolillo' Gómez, a los empujones con hincha, tras eliminación de El Salvador

Hernán 'Bolillo' Gómez, a los empujones con hincha, tras eliminación de El Salvador

Luego de que no lograra el objetivo de clasificar al Mundial 2026, el entrenador, Hernán 'Bolillo' Gómez, fue increpado por un aficionado y los tuvieron que separar.

Por: EFE
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Hernán 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano, discutió con un hincha, tras eliminación de El Salvador
Hernán 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano, discutió con un hincha, tras eliminación de El Salvador
AFP / Captura de pantalla de video

Publicidad

Publicidad

Publicidad