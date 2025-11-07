Curioso hecho en el juego de Selección Colombia contra El Salvador, por el Mundial Sub-17

Después de que la Selección Colombia empatara 1-1 con Alemania, por la fecha 1 de la fase de grupos, este viernes 7 de noviembre saltó a la cancha para enfrentar a El Salvador con la ilusión de conseguir su primera victoria en el Mundial Sub-17. Por eso, hubo intensidad y presión desde el inicio del encuentro, lo que generó fricción y que la pierna fuerte apareciera.

En medio de esos roces, se dio un suceso que llamó la atención. José Carlos Gutiérrez Guatemala, futbolista salvadoreño, intentó arrebatarle el balón a un jugador colombiano, y tuvo la mala suerte de que perdió uno de sus guayos. En su afán de no dar ventajas ni espacios, siguió jugando así, hasta que el árbitro detuvo el compromiso para que se pusiera el botín.

Jugadores de la Selección Colombia, tras el partido contra Alemania, en el Mundial Sub-17 Getty Images

