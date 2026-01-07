Síguenos en:
Nuevo partido de leyendas Real Madrid vs. Barcelona: jugarán en México

Nuevo partido de leyendas Real Madrid vs. Barcelona: jugarán en México

Este miércoles, el mexicano Rafael Márquez y los españoles Fernando Hierro y Fernando Morientes anunciaron un partido de leyendas que se llevará a cabo en marzo de 2026.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ene, 2026
El partido entre Real Madrid y Barcelona será en Guadalajara.
El partido entre Real Madrid y Barcelona será en Guadalajara.
AFP.

