Luis Díaz seguirá bien acompañado en el Bayern Múnich; dos figuras renovarían contrato

La planificación deportiva del Bayern Múnich para las próximas temporadas habría dado un paso firme hacia la estabilidad. En las últimas horas, el reconocido periodista Fabrizio Romano ha revelado avances definitivos en las renovaciones de dos pilares fundamentales del vestuario bávaro: el defensor central Dayot Upamecano y el extremo Serge Gnabry. Estos movimientos no solo asegurarían la columna vertebral del equipo, sino que garantizarían la continuidad de dos de los bastiones en la excelente temporada del club del Allianz Arena.

De acuerdo con la información proporcionada, el club alemán habria alcanzado un acuerdo con Upamecano sobre sus términos personales. "El FC Bayern ha llegado a un acuerdo verbal sobre la estructura, la duración del nuevo contrato y el salario con Dayot Upamecano. El último punto clave discutido es una cláusula de rescisión futura y cuándo ponerla a disposición de otros clubes", afirmó el comunicador en una publicación en sus redes sociales. Tras meses de especulaciones que situaban al francés en la órbita de clubes como el Real Madrid o el Liverpool, el central habría decidido apostar por el proyecto liderado por Vincent Kompany.

Por otro lado, la situación de Serge Gnabry parecería estar aún más cerca de la oficialidad. Según Romano, faltaría muy poco para que sea oficial su continuidad en Bayern, "el acuerdo entre el FC Bayern y el entorno de Serge Gnabry sobre el nuevo contrato se encuentra en sus últimas fases. Se están ultimando los detalles y luego se firmará el nuevo contrato hasta junio de 2028". El nuevo contrato vincularía al atacante con el 'gigante de Baviera' por dos años más, un movimiento que premiaría su vigencia y su capacidad de desequilibrio por las bandas.

Para Luis Díaz, quien se ha consolidado como el fichaje más influyente de la Bundesliga esta temporada tras su llegada desde Liverpool, estas renovaciones serían noticias inmejorables. El guajiro, que viene de ser figura en el reciente amistoso ante el RB Salzburg con un doblete de asistencias, ha encontrado en Gnabry un aliado ideal para rotar posiciones en el frente de ataque, mientras que la solidez de Upamecano le brinda la seguridad defensiva necesaria para descolgarse con libertad por el carril izquierdo.



Con estas operaciones, la directiva bávara enviaría un mensaje de autoridad al resto de Europa. El Bayern no solo está captando el mejor talento disponible, como ocurrió con la exitosa incorporación de 'Lucho', sino que protegería sus activos más valiosos para evitar salidas a coste cero. El 2026 comenzaría así con una sensación de armonía en Múnich, con esta buena noticia que reafirmaría aún más el presente exitoso del equipo y prometería un futuro lleno de éxitos.