¿Por qué Millonarios presentó a Falcao García con la frase ‘The last dance’; hubo copia?

Radamel Falcao García fue confirmado como nuevo jugador de Millonarios para la presente temporada, noticia que se confirmó el 7 de enero de 2026, pero que tuvo como antesala el eslogan ‘The last dance’, que en español traduce ‘El último baile’.

The Last Dance! ⚽️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 6, 2026

Se trata de una expresión que fue implementada para el experimentado delantero, que cumplirá 40 años de edad el próximo 10 de febrero, tal y como en el pasado se usó para el ya retirado basquetbolista Michael Jordan, estrella de la NBA de Estados Unidos.



Por ello, muchos lograron asociar el lema al popular ‘Tigre’ si se tiene en cuenta que el contexto es similar al de Jordan.

Publicidad

¿Qué es ‘The lasta dance’ frase de presentación para Falcao en Millonarios?

Es el nombre de una serie con formato de documental que se dedicó al exbasquetbolista Michel Jordan y a Chicago Bulls, el equipo con el que triunfó. El argumento se basa en su última temporada, 1997-1998, en la que Jordan consiguió su sexto título de NBA.

Publicidad

Por esa razón, desde la escuadra ‘embajadora’ se quiso asociar a Falcao con dicha frase, pues se pretende dar a entender que es ‘el último baile’ o la última temporada de García con el bando azul.

Resta esperar, si como Jordan, el ‘Tigre’ logra cerrar su paso por el club de sus amores con una vuelta olímpica, ya que en los periodos anteriores en los que se vistió de azul se quedó afuera de las finales.

Por ahora, el samario deberá ponerse a punto física y futbolísticamente para estar a la par del resto del plantel dirigido por Hernán Torres. Además, tendrá que pagar las fechas de suspensión que tiene pendientes en Colombia, impuestas por fuertes declaraciones en su más reciente paso por Millonarios.

Por otra parte, no solo tendrá competencia en los torneos locales, uno de los objetivos más importantes que aparece en el primer semestre de 2026 es el partido único de la fase previa de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, programado para el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot.