Arrancó el 2026 y aún no hay luces para Deportivo Pereira; deudas siguen y líos jurídicos también

Aunque el balón no ha comenzado a rodar en el fútbol profesional colombiano y los equipos hasta ahora están regresando y cargando baterías en la puesta a punto en la pretemporada de cara a la Liga Betplay I; en el panorama se presenta un inconveniente en uno de los equipos con historia, como es el caso del Deportivo Pereira.

Y es que hay una serie de inconvenientes jurídicos y legales por solucionar de manera urgente, debido a la crisis institucional y administrativa que se desató en la temporada 2025, con deudas, demandas de futbolistas que reclamaron sus pagos y con requerimientos y la resolución 001053 del Ministerio del Deporte del 2 de diciembre del año pasado en la que se resolvió "suspender el reconocimiento deportivo debido al incumplimiento con el pago de obligaciones laborales e impositivas por un período de 60 días".

Ante dicha decisión, desde Pereira interpusieron el respectivo recurso de reposición ante el ente estatal, que no prosperaría, según fuentes consultadas por Gol Caracol.

"Para Pereira la situación sigue siendo compleja, hay un memorial de agravios, del Ministerio del Deporte una resolución, del Ministerio de Trabajo que los sancionó con el no a sus actividades, sanción de la Fifa por la demanda de Gonzalo Lencina, además que Supersociedades los declaró en causal de liquidación. Eso es grave", agregó la misma fuente.



El primer pronunciamiento del Pereira en este 2026

En medio de toda esa situación en el Instagram oficial del club matecaña hicieron un pronunciamiento oficial de inicio del presente año, así consignaron que:



"El Deportivo Pereira informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general que, mientras se materializa la tan anhelada venta que todos esperamos, la institución continúa desarrollando su gestión administrativa y deportiva.

En este marco, la institución ya cuenta con un nuevo cuerpo técnico, cuya experiencia permitirá consolidar un proyecto deportivo competitivo de cara a la Liga 2026. En este sentido, el club se encuentra evaluando alternativas en el mercado de futbolistas para completar la plantilla profesional conforme a las necesidades del equipo.

Paralelamente, el área jurídica avanza ante las autoridades competentes en las actuaciones necesarias para proceder con la inscripción de los jugadores.

La institución agradece el respaldo permanente de su hinchada y reafirma su compromiso"

Cabe recordar que desde finales de noviembre del 2025, el equipo de Risaralda había anunciado una rueda de prensa para dar a conocer el proceso de venta con el que se podrían dar soluciones a todos los inconvenientes que tienen en el seno de la institución, que cuenta con una historia amplia y un título en el fútbol colombiano"



Arrancó el proceso de Arturo Reyes

A la par y en medio de la incertidumbre que esto genera, el profesor Arturo Reyes dirige por estos días los entrenamientos con la mira puesta en el arranque de la liga, que se tiene previsto para el fin de semana del 18 de enero.

Con relación a la nómina del año anterior, se han marchado jugadores clave como el caso del arquero Salvador Ichazo, el mediocampista Juan David Ríos y los atacantes Carlos Darwin Quintero y Samy Merheg, por mencionar algunos casos.

Gol Caracol habló con un par de los futbolistas que están en plena pretemporada y aseguraron que aún hay deudas pendientes con respecto a los salarios. Así las cosas, se vendrían días definitivos para el Pereira, tanto en las canchas, como en los escritorios, en donde se podrían tomar decisiones trascendentales para el futuro del club.