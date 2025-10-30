Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hora y TV para 2 últimos partidos de James Rodríguez con León de México, en 2025 ¿Su adiós?

Hora y TV para 2 últimos partidos de James Rodríguez con León de México, en 2025 ¿Su adiós?

El volante colombiano tendría los días contados en el elenco verde de Guanajuato y finalizaría su temporada competitiva a principios de noviembre.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez: TV para partidos de León vs América y Puebla.jpg
A James Rodríguez le quedan en León los partidos vs. América y Puebla.
Foto: Club León.

Publicidad

Publicidad

Publicidad