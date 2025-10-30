Hora y TV para 2 últimos partidos de James Rodríguez con León de México, en 2025 ¿Su adiós?

James Rodríguez estaría cerca de cerrar su pasó por el Club León, al que llegó a principio de año como el gran fichaje de la temporada y del que está a punto de salir en medio de la crisis deportiva que vive el plantel, que es penúltimo en la Liga MX.

El cucuteño firmó por todo 2025 y su renovación estaría prácticamente descartada por las partes, a no ser de un acuerdo de última hora, motivo por el que el nombre del mediocampista suena desde ya para 2 equipos mexicanos y 3 estadounidenses, entre otros.

Por ello, le quedarían 2 presentaciones oficiales con la escuadra ‘esmeralda’, ambas válidas por la fase regular de la primera división ‘azteca’, en la que no hay descenso, motivo por el que León no se juega nada en ellas.

De hecho, avanzar a la liguilla semifinal sería un milagro si se tiene en cuenta que debe ganar los 2 partidos que le restan, luego de una racha de 8 jornadas sin triunfos, y esperar tropiezos de 7 equipos.

En consecuencia, las contiendas restantes, frente al América, que lucha por la punta de la tabla de posiciones, y Puebla, que es colero, serían su epílogo en la institución.



TV para últimos partidos de James Rodríguez en León

El primer compromiso es el sábado primero de noviembre en condición de visitante contra el América, mientras que el segundo será como local el sábado 8 del mismo mes frente al Puebla, choque que supondría el adiós del mediocampista del estadio ‘Nou Camp’ y de la afición que lo trató como todo un ídolo.

Ambas confrontaciones irán por señales diferentes de televisióndado que en México cada club comercializa por aparte sus derechos de transmisión.

⦁ TV para León vs. América:

- Fecha: sábado 1 de noviembre

- Hora: 10:10 p. m. (de Colombia)

- Canal: Win

⦁ TV para Puebla vs. León

- Fecha: sábado 8 de noviembre

- Hora: 8:00 p. m. (de Colombia)

- Canal: señal ‘online’ paga de Caliente TV