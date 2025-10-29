Asombro en Alemania por James Rodríguez; no creen lo que le pasó en León de México

James Rodríguez está a punto de concluir su estadía en el Club León de México, donde fue recibido como una estrella a principio de 2025 y escuadra de la que saldría en medio de una profunda crisis deportiva si se tiene en cuenta que el equipo es penúltimo en la Liga MX con 8 fechas sin ganar.

El mediocampista, que firmó contrato por una temporada con el conjunto ‘esmeralda’, no tendrá renovación de contrató, filtró la prensa mexicana al respecto, dando a entender que ninguna de las partes está interesada en extender el vínculo.

En consecuencia, al futbolista cucuteño le restan 2 partidos con la camiseta verde: contra América y Puebla, choques programados para los sábados primero y 8 de noviembre, respectivamente.

Esta situación ha hecho ruido en diversos sitios del planeta debido a la repercusión que general nombre de Rodríguez y entre esos lugares en los que no se da crédito al nuevo bandazo del zurdo está Alemania, donde este actuó entre 2017 y 2019 defendiendo el escudo del Bayern Múnich.



Asombro en Alemania por James Rodríguez

El inminente nuevo cambio de equipo del creativo ‘cafetero’ fue registrado con tono de incredulidad por la separata deportiva del diario Bild, uno de los más populares en territorio teutón.

“La exestrella del Bayern despega de nuevo ¡James Rodríguez vuelve a hacer las maletas! tras menos de un año. En México, su etapa también terminó antes de tiempo”, apuntó el medio.

Y se hizo hincapié en la inestabilidad que ha tenido la carrera del jugador: “El máximo goleador del Mundial de 2014 lleva años buscando su fortuna en el fútbol. León es ya su duodécimo equipo en 11 países”.

Por último, se referenció su rendimiento en México: “Hizo 3 goles y una asistencia con el León en 12 partidos”.

Hasta el momento, no se sabe a dónde irá el mediocampista, aunque suenan al menos 5 equipos que lo querrían vincular, pues necesita ritmo de competencia para ir a la Selección Colombia que asistirá al Mundial de 2026.