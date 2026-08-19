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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Horrible"; a Wilmar Roldán le apuntan por un gesto con figura de Estudiantes de la Plata

"Horrible"; a Wilmar Roldán le apuntan por un gesto con figura de Estudiantes de la Plata

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se viralizó en redes sociales por una polémica acción que tuvo con una estrella de Estudiantes de la Plata, en juego de Copa Libertadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Wilmar Roldán, árbitro colombiano.
Wilmar Roldán, árbitro colombiano.
Getty Images.

En la Copa Libertadores, más allá de Sebastián Villa y Edwuin Cetré, hubo otro colombiano que fue tendencia y no precisamente por jugar. Se trata de Wilmar Roldán, árbitro que impartió justicia en Universidad Católica vs. Estudiantes de la Plata, y que se viralizó en redes sociales por un polémico gesto y cruce con un futbolista.

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A los 75 minutos del encuentro, Estudiantes ganaba 2-0 y reclamó una fuerte falta cometida por Amaro Pérez sobre Tomas Palacios que consideraban de amonestación. El arquero Fernando Muslera, histórico de la Selección de Uruguay, se acercó a Roldán para reclamarle.

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El colegiado le dijo algo que sorprendió al golero mientras Palacios señalaba un codazo. Lo cierto es que todo quedó ahí y Estudiantes anotó el tercer gol sobre el final y clasificó.

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Lo que no terminó del todo bien fue el cruce entre Roldán y Muslera. Como es costumbre, varios jugadores saludan al árbitro en señal de respeto, sin embargo, el colombiano no quiso saludar al uruguayo. "A mi no me saludó, es un desastre, horrible", le dijo el experimentado arquero a un compañero mientras se marchaban.

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