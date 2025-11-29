Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz apareció con golazo de cabeza, para el triunfo del Bayern Múnich sobre St Pauli

Luis Díaz apareció con golazo de cabeza, para el triunfo del Bayern Múnich sobre St Pauli

El guajiro Luis Díaz dio asistencia y gol este sábado para ser la figura de la noche, en la victoria agónica del Bayern Múnich al minuto 90+2 en el estadio Allianz Arena.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad