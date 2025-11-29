Luis Díaz apareció con golazo de cabeza, para el triunfo del Bayern Múnich sobre St Pauli

Bayern Múnich le ganó 3-1 a St Pauli de la mano total de Luis Díaz, quien dio la asistencia del primer tanto y luego se encargó, en el tiempo de adición de marcar el segundo gol de la victoria en el partido de la Bundesliga, cuando todo parecía que quedaría igualado.

Al minuto 44 apareció por primera vez el colombiano con una espectacular asistencia desde el piso, con un taco sirviéndole la pelota a Raphael Guerreiro para el empate parcial 1-1, luego de comenzar perdiendo.

Pero se convirtió en la figura de la noche en Alemania, al minuto 90+3, cuando tras un centro de Joshua Kimmich apareció dentro del área y de cabeza mandó la pelota al fondo de la red, para el agónico 2-1 en el marcador.

Luego, Nicolás Jackson, cuando el elenco rival estaba volcado en ataque, aprovechó un error defensivo para anotar la tercera anotación, al 90+7.



Así fue el gol de Luis Díaz para la victoria de Bayern Múnich vs St Pauli, por Bundesliga:

¡¡EL GUAJIROOO!! LUCHO DÍAZ APARECIÓ EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DE BAYERN MUNICH SOBRE ST. PAULI.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a0r9lY67MT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025