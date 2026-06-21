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Gol Caracol  / Noruega y su queja sobre el césped del MetLife antes de enfrentar a Senegal; "es como artificial"

Noruega y su queja sobre el césped del MetLife antes de enfrentar a Senegal; "es como artificial"

Este lunes, Noruega se enfrentará a Senegal y los 'nórdicos' dejaron ver su preocupación por el estado de la cancha del estadio ubicado en Nueva Jersey.

Por: EFE
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Estadio de Nueva Jersey.
Estadio de Nueva Jersey.
AFP.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, aseguró este domingo que el césped del MetLife Stadium parece "como si fuera artificial", aunque cree que "no es excusa" y todos los equipos deben adaptarse a ello.

"Por debajo hay un césped corto que está duro y parece como si fuera artificial. Deberemos adaptarnos", explicó el seleccionador noruego en rueda de prensa previa al encuentro que les enfrenta ante Senegal en la segunda jornada del grupo I.

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"Depende del tipo de terreno de juego que le guste a cada uno. A ver si llueve y es más fluido, pero no es excusa", agregó Solbakken después de que su equipo hiciera el tradicional reconocimiento de campo el día antes del partido.

Erling Haaland, figura de Noruega, es felicitado por sus compañeros, tras su doblete contra Irak en el Mundial 2026
Erling Haaland, figura de Noruega, es felicitado por sus compañeros, tras su doblete contra Irak en el Mundial 2026
AFP

Preguntado por EFE sobre la figura de Erlig Haaland, que marcó un doblete en su primer partido mundialista, Solbakken señaló que "dependiendo de cómo evolucione el torneo" podría ser una de las estrellas de la Copa del Mundo.

"Messi lleva muchos años al mejor nivel. Será muy difícil reemplazarlo", agregó el técnico sobre el argentino, otra figura destacada del torneo.

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El centrocampista Morten Throsby se unió a las críticas del terreno de juego, pero se mostró positivo ante ello porque "muchos noruegos juegan en campos artificiales".

Estas críticas al terreno de juego del MetLife Stadium se unen a declaraciones de descontento general de futbolistas como el brasileño Vinícius Jr. o el francés Adrien Rabiot, ambos después de jugar sus partidos en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

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