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Gol Caracol  / Mala noche de Uruguay en Mundial 2026; empató 2-2 con Cabo Verde, en juego con polémica

Mala noche de Uruguay en Mundial 2026; empató 2-2 con Cabo Verde, en juego con polémica

Cabo Verde no para de sorprender en la Copa del Mundo y logró un sufrido empate contra Uruguay, en el Hard Rock Stadium, en Miami. ¡Otra sorpresa en la cita orbital!

Por: EFE
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Uruguay vs. Cabo Verde - Mundial 2026.
Uruguay vs. Cabo Verde - Mundial 2026.
AFP.

Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 este domingo en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, en un partido donde la selección africana le jugó de tú a tú a la Celeste en Miami.

Los charrúas pensaban haber hecho lo más difícil tras remontar el gol inicial de Cabo Verde, un gran tiro libre de Kevin Pina (21'), con un tanto de Maxi Araújo (44') y otro de Agustín Canobbio (45+6').

Uruguay vs. Cabo Verde - Mundial 2026.
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones del grupo H en el Mundial 2026, tras Uruguay 2-2 Cabo Verde

Gol anulado a Maximiliano Araújo.
Gol Caracol

Vea el gol anulado a Maximiliano Araújo en Uruguay vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

Hélio Varela celebrando su gol contra Uruguay.
Gol Caracol

Grave error de Uruguay y Cabo Verde no perdonó; vea el gol de Hélio Varela, en el Mundial 2026

Pero un gol del extremo Hélio Varela (61') tras un error de la defensa y del portero uruguayo, Fernando Muslera, le permite seguir soñando a los caboverdianos con avanzar a la segunda ronda en su debut mundialista.

Con este empate, Uruguay ocupa el segundo lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, pero cierra su participación ante la favorita España, que suma cuatro unidades. Arabia Saudita cierra las posiciones con un punto.

Sobre aviso tras el empate 0-0 conseguido por la selección africana contra España en su debut, Uruguay empezó mejor el partido y sometió a su rival con una presión intensa y velocidad en las bandas.

Uruguay vs. Cabo Verde.
Uruguay vs. Cabo Verde.
AFP.

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La Celeste dominaba y el gol parecía cuestión de tiempo, pero las faltas de concentración acabaron castigándola.

Una falta concedida a unos 30 metros de la portería y mal protegida por una barrera de dos provocó el primer tanto de Cabo Verde en un Mundial: un misil de Pina al que no llegó Fernando Muslera, que reaccionó tarde.

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Y otro error acabó costándole la victoria cuando tenía el partido controlado tras el empujón al final del primer tiempo.

Escorado en la izquierda, Mathías Olivera midió mal un pase hacia el centro, Muslera salió a destiempo y el delantero Hélio Varela se le adelantó para empatar el partido con un disparo a puerta vacía.

En un final de partido loco, Uruguay tuvo ocasiones claras para ganar, pero un disparo de Canobbio se marchó rozando la escuadra y Federico Valverde se quedó corto en un buen centro raso de Darwin Núñez.

Cabo Verde, heroico en defensa una vez más, también tuvo sus oportunidades a la contra, pero no pudo darle a la Celeste el golpe de nocaut.

Gol de Maximiliano Araújo con Uruguay vs Cabo Verde
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Vea el gol de Maximiliano Araújo para el empate de Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

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