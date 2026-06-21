Vea la asistencia de Tim Payne y el gol de Finn Surman en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial

En el BC Place, en Vancouver, Nueva Zelanda se puso en ventaja sobre Egipto con tanto de Finn Surman con asistencia de Tim Payne, por el grupo G del Mundial 2026.

A los 15 minutos, Payne lanzó un tiro de esquina y Surman apareció con tremendo cabezazo que dejó sin opciones al arquero Mostafa Shobeir.

Vea la asistencia de Tim Payne y el gol de Finn Surman:

CENTRO DE TIM PAYNE Y GOL DE NUEVA ZELANDA



El jugador del momento fue el encargado del tiro de esquina que terminó en las redes de Egipto tras el cabezazo de Finn Surman.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uFHY0Kxkih — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026