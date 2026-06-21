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Gol Caracol  / Vea la asistencia de Tim Payne y el gol de Finn Surman en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial

Vea la asistencia de Tim Payne y el gol de Finn Surman en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial

Nueva Zelanda abrió la cuenta contra Egipto con un tiro de esquina ejecutado por Tim Payne que fue rematado de cabeza por Finn Surman. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Tim Payne, figura de Nueva Zelanda.
Tim Payne, figura de Nueva Zelanda.
AFP.

En el BC Place, en Vancouver, Nueva Zelanda se puso en ventaja sobre Egipto con tanto de Finn Surman con asistencia de Tim Payne, por el grupo G del Mundial 2026.

A los 15 minutos, Payne lanzó un tiro de esquina y Surman apareció con tremendo cabezazo que dejó sin opciones al arquero Mostafa Shobeir.

Vea la asistencia de Tim Payne y el gol de Finn Surman:

Hélio Varela celebrando su gol contra Uruguay.
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Grave error de Uruguay y Cabo Verde no perdonó; vea el gol de Hélio Varela, en el Mundial 2026

Gol de Maximiliano Araújo con Uruguay vs Cabo Verde
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Vea el gol de Maximiliano Araújo para el empate de Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Gol de Agustín Canobbio con Uruguay
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Vea el gol de Agustín Canobbio en el partido Uruguay vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

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