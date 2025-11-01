James Rodríguez y la jugada que hizo enfurecer a todos en el América; acá el video

León, liderado por James Rodríguez, visitó al América en partido de la jornada 16 del Apertura MX. El '10' y capitán de las 'fieras' protagonizó una jugada en la primera parte y que no cayó nada bien en las 'águilas', todos se enfurecieron; las redes estallaron.

La acción en cuestión se presentó al minuto 39. Allan Saint-Maximin, delantero francés del América, realizó una gran jugada en ofensiva por la banda y tras pisar el balón con categoría, de jugada de fantasía, ante la mirada de James; terminó rozándole el tobillo al cucuteño pero sin fuerza.

James Rodríguez en la titular de León en su visita al América por la Liga MX. X de @clubleonfc

Inmediatamente, Rodríguez Rubio se tiró al campo de juego con dolor en su rosto, el árbitro central pitó falta del francés, que después no lo podía creer.

El ‘10’ recibió asistencia médica y pudo continuar para la fortuna de todos en el León.

Tras la acción, los hinchas del América mostraron su inconformismo en las redes sociales acusando que favorecen a James y a las 'fieras'.



Vea acá la jugada:

BENDITA LIGA MX



Allan Saint-Maximin hace una jugada con el balón de ruleta y le marca el árbitro supuesta falta sobre James Rodríguez..no mmes



Ayudaditas a León...pic.twitter.com/kIAN8bxlE5 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) November 2, 2025