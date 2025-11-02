James Rodríguez lo intentó, pero León sufrió una dura derrota 2-0 con América en Liga MX

El estadio Ciudad de los Deportes en la ciudad de México recibió este sábado el compromiso entre América y León, equipo donde volvió a ser titular James Rodríguez.

El marcador terminó a favor de las ‘águilas’ por marcador de 2-0 y dejó a las ‘fieras’ con 13 puntos, luego de 16 jornadas disputadas en el Apertura MX. El ‘10’ lo intentó, pero no pudo evitar la derrota de su club que estuvo muy impreciso.

El centrocampista cucuteño inició el compromiso por el sector izquierdo, pero con el correr de los minutos, se cambió varias veces de banda buscando tener protagonismo ante unas ‘águilas’ que no le dieron muchos espacios en las 'primeras de cambio'.

James Rodríguez en la titular de León en su visita al América por la Liga MX. X de @clubleonfc

James intentó tocar de primera para dejar perfilados a sus compañeros de cara al arco rival, pero éstos no finalizaron bien las acciones. De otro lado, en otras jugadas del duelo se le vio muy alejado de la zona de ataque.

Pero después tuvo participación en una acción importante. Jugada colectiva del León, y James le generó una buena jugada a Iván Moreno, quien posteriormente se sacó a sus marcadores por la banda y centró al área. Allí cabeceó Alfonso Alvarado por arriba del travesaño.

Al minuto 39 se presentó una jugada que no cayó nada bien en las ‘águilas’ y en la que quedó afectado al exReal Madrid y Bayern Múnich. Allan Saint-Maximin realizó una gran acción en ofensiva por la banda para el América, y luego de pisar el balón con categoría, de jugada de fantasía, ante la mirada de James; terminó rozándole el tobillo al cucuteño pero sin intención.

James se quejó de dolor e inmediatamente se tiró al campo de juego; el árbitro del juego pitó falta ante la decepción de Saint-Maximin. El telón de la primera parte concluyó con el marcador 0-0.

Para la etapa complementaria, América se hizo con el control del balón con la firme intención de hacerse con los tres puntos. Allan Saint-Maximin fue de los más revulsivos en el frente de ataque.

Precisamente, el artillero galo fue el autor del gol, del 1-0 para su escuadra al marcar un buen tanto para la euforia de los hinchas de las ‘águilas’. Esto fue al minuto 58.

Tras la anotación, León se hizo con el control del balón pero América se mostró firme en el fondo. James lideró la ofensiva de su escuadra, con pases entrelíneas y de primera intención; sin embargo, sus compañeros no tuvieron claridad de cara al arco rival. Aspecto que las 'águilas' sí decretaron después.

Al minuto 84, América aumentó la cuenta por intermedio de Rodrigo Aguirre. El 2-0 se subió en el tablero para la tranquilidad de los locales, y así terminó por concluir el partido.