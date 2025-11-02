Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez lo intentó, pero León sufrió una dura derrota 2-0 con América en Liga MX

James Rodríguez lo intentó, pero León sufrió una dura derrota 2-0 con América en Liga MX

El '10' estuvo todo el compromiso en una nueva caída de las 'fieras' en el actual campeonato mexicano. James Rodríguez lamentó las opciones que erraron sus compañeros.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez en América vs León por la Liga MX.
James Rodríguez en América vs León por la Liga MX.
X de @clubleonfc

Publicidad

Publicidad

Publicidad