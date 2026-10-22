Insólito lo de Edwuin Cetré en Flamengo vs Estudiantes; anotó su penalti, lo tuvo que repetir y erró

Estudiantes de la Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores, tras vencer 3-2 en los penaltis a Flamengo en el Maracaná. Fernando Muslera fue la figura al atajar tres cobros mientras que el colombiano Edwuin Cetré protagonizó un insólito hecho.
El extremo fue el encargado del segundo cobro del 'león'. Tomó carrero, resbaló, pero terminó anotando. Tras revisar en el VAR, el juez decidió repetirlo al confirmarse que hubo doble toque de pelota.
Publicidad
Cetré tomó de nuevo el esférico, pero esta vez le pegó muy fuerte y lo envió por las nubes.
Publicidad
Vea la acción completa de Edwuin Cetré:
CETRÉ PATEÓ DOS VECES SU PENAL Y FALLÓ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2026
El colombiano pateó con los dos pies en la misma acción y, después, falló el penal para Estudiantes ante Flamengo.
CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/f3BsSddeDn