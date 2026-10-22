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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Insólito lo de Edwuin Cetré en Flamengo vs Estudiantes; anotó su penalti, lo tuvo que repetir y erró

Insólito lo de Edwuin Cetré en Flamengo vs Estudiantes; anotó su penalti, lo tuvo que repetir y erró

El delantero colombiano Edwin Cetré fue el encargado de cobrar el segundo tiro penalti en la tanda contra Flamengo, pero le pasó de todo y lo falló. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Edwin Cetré, colombiano de Estudiantes de la Plata.
Edwin Cetré, colombiano de Estudiantes de la Plata.
AFP.

Estudiantes de la Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores, tras vencer 3-2 en los penaltis a Flamengo en el Maracaná. Fernando Muslera fue la figura al atajar tres cobros mientras que el colombiano Edwuin Cetré protagonizó un insólito hecho.

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El extremo fue el encargado del segundo cobro del 'león'. Tomó carrero, resbaló, pero terminó anotando. Tras revisar en el VAR, el juez decidió repetirlo al confirmarse que hubo doble toque de pelota.

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Cetré tomó de nuevo el esférico, pero esta vez le pegó muy fuerte y lo envió por las nubes.

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Vea la acción completa de Edwuin Cetré:

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