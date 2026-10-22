Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-0 Pasto

Este jueves, Atlético Nacional y Deportivo Pasto se pusieron al día en la fecha 14 del fútbol profesional colombiano. En el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, el 'verdolaga' mostró jerarquía y se quedó con el triunfo por un marcador de 3 a 0.
El 'verde paisa' se puso en ventaja a los 12 minutos con un golazo de Edwin Cardona. Juan Manuel Zapata recuperó un balón y se la cedió al '10', quien estaba ubicado en todo el centro del campo y sacó un derechazo que tomó por sorpresa del arquero 'volcánico' Geovanni Banguera.
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Para la segunda parte, Nacional lanzó un ataque por izquierda y luego de varios rebotes dentro del área, José Rafael Escorcia marcó con un remate de pierna zurda.
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Sobre el final del encuentro, Juan Manuel Rengifo hizo una gran jugada individual y anotó con un zurdazo ajustado al palo.
El verdolaga ahora se ubica en la primera casilla con 29 puntos y el 'volcánico' sigue de último con apenas nueve unidades.
Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026
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Fortaleza 1 - 1 Millonarios
Alianza Valledupar 2 - 2 Águilas Doradas
Once Caldas 1 - 0 Llaneros
Deportivo Pereira 0 - 0 Deportivo Cali
Junior Barranquilla 2 - 2 Inter de Bogotá
Jaguares 3 - 2 Tolima
Boyacá Chicó 0 - 1 Cúcuta Deportivo
América 1 - 2 Independiente Medellín
Atlético Nacional 3 - 0 Deportivo Pasto
Lunes 26 de octubre
Santa Fe — Bucaramanga
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|PUNTOS
|1
|Atlético Nacional
|14
|9
|2
|3
|+16
|29
|2
|Deportivo Cali
|15
|8
|5
|2
|+14
|29
|3
|América
|14
|8
|4
|2
|+16
|28
|4
|Millonarios
|16
|6
|8
|2
|+10
|26
|5
|Bucaramanga
|13
|6
|7
|0
|+10
|25
|6
|Santa Fe
|14
|7
|4
|3
|+7
|25
|7
|Independiente Medellín
|14
|7
|2
|5
|+2
|23
|8
|Cúcuta
|14
|6
|3
|5
|-2
|21
|9
|Once Caldas
|15
|5
|5
|5
|+2
|20
|10
|Tolima
|15
|5
|5
|5
|0
|20
|11
|Águilas Doradas
|14
|4
|7
|3
|0
|19
|12
|Inter de Bogotá
|15
|3
|8
|4
|-3
|17
|13
|Llaneros
|15
|5
|2
|8
|-4
|17
|14
|Alianza Valledupar
|14
|4
|3
|7
|-11
|15
|15
|Deportivo Pereira
|14
|2
|7
|5
|-8
|13
|16
|Junior Barranquilla
|14
|2
|6
|6
|-4
|12
|17
|Boyacá Chicó
|14
|3
|3
|8
|-14
|12
|18
|Fortaleza
|14
|1
|8
|5
|-6
|11
|19
|Jaguares
|14
|2
|4
|8
|-12
|10
|20
|Deportivo Pasto
|14
|2
|3
|9
|-13
|9