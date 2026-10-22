Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-0 Pasto

Este jueves, Atlético Nacional y Deportivo Pasto se pusieron al día en la fecha 14 del fútbol profesional colombiano. En el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, el 'verdolaga' mostró jerarquía y se quedó con el triunfo por un marcador de 3 a 0.

El 'verde paisa' se puso en ventaja a los 12 minutos con un golazo de Edwin Cardona. Juan Manuel Zapata recuperó un balón y se la cedió al '10', quien estaba ubicado en todo el centro del campo y sacó un derechazo que tomó por sorpresa del arquero 'volcánico' Geovanni Banguera.

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Para la segunda parte, Nacional lanzó un ataque por izquierda y luego de varios rebotes dentro del área, José Rafael Escorcia marcó con un remate de pierna zurda.

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Sobre el final del encuentro, Juan Manuel Rengifo hizo una gran jugada individual y anotó con un zurdazo ajustado al palo.



El verdolaga ahora se ubica en la primera casilla con 29 puntos y el 'volcánico' sigue de último con apenas nueve unidades.

Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

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Fortaleza 1 - 1 Millonarios

Alianza Valledupar 2 - 2 Águilas Doradas

Once Caldas 1 - 0 Llaneros

Deportivo Pereira 0 - 0 Deportivo Cali

Junior Barranquilla 2 - 2 Inter de Bogotá

Jaguares 3 - 2 Tolima

Boyacá Chicó 0 - 1 Cúcuta Deportivo

América 1 - 2 Independiente Medellín

Atlético Nacional 3 - 0 Deportivo Pasto

Lunes 26 de octubre

Santa Fe — Bucaramanga

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026