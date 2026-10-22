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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-0 Pasto

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-0 Pasto

Este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional superó a Deportivo Pasto, por la fecha 14 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Edwin Cardona, figura de Nacional.
Edwin Cardona, figura de Nacional.
COLPRENSA.

Este jueves, Atlético Nacional y Deportivo Pasto se pusieron al día en la fecha 14 del fútbol profesional colombiano. En el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, el 'verdolaga' mostró jerarquía y se quedó con el triunfo por un marcador de 3 a 0.

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El 'verde paisa' se puso en ventaja a los 12 minutos con un golazo de Edwin Cardona. Juan Manuel Zapata recuperó un balón y se la cedió al '10', quien estaba ubicado en todo el centro del campo y sacó un derechazo que tomó por sorpresa del arquero 'volcánico' Geovanni Banguera.

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Para la segunda parte, Nacional lanzó un ataque por izquierda y luego de varios rebotes dentro del área, José Rafael Escorcia marcó con un remate de pierna zurda.

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Sobre el final del encuentro, Juan Manuel Rengifo hizo una gran jugada individual y anotó con un zurdazo ajustado al palo.

El verdolaga ahora se ubica en la primera casilla con 29 puntos y el 'volcánico' sigue de último con apenas nueve unidades.

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Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

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Fortaleza 1 - 1 Millonarios
Alianza Valledupar 2 - 2 Águilas Doradas
Once Caldas 1 - 0 Llaneros
Deportivo Pereira 0 - 0 Deportivo Cali
Junior Barranquilla 2 - 2 Inter de Bogotá
Jaguares 3 - 2 Tolima
Boyacá Chicó 0 - 1 Cúcuta Deportivo
América 1 - 2 Independiente Medellín
Atlético Nacional 3 - 0 Deportivo Pasto

Lunes 26 de octubre
Santa Fe — Bucaramanga

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNCLUBPJVEDDGPUNTOS
1Atlético Nacional14923+1629
2Deportivo Cali15852+1429
3América14842+1628
4Millonarios16682+1026
5Bucaramanga13670+1025
6Santa Fe14743+725
7Independiente Medellín14725+223
8Cúcuta14635-221
9Once Caldas15555+220
10Tolima15555020
11Águilas Doradas14473019
12Inter de Bogotá15384-317
13Llaneros15528-417
14Alianza Valledupar14437-1115
15Deportivo Pereira14275-813
16Junior Barranquilla14266-412
17Boyacá Chicó14338-1412
18Fortaleza14185-611
19Jaguares14248-1210
20Deportivo Pasto14239-139
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