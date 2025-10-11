Jackson Martínez está intacto; vea el golazo de chilena con las leyendas del Porto

Jackson Martínez dejó una huella imborrable en el Porto de Portugal, equipo en el que militó entre 2013 y 2015, marcando un total de 92 goles y dando 13 asistencias en 136 partidos. Además, el ‘Cha Cha Cha’ fue campeón en tres oportunidades con los ‘dragones’.

El exjugador, de 39 años, fue uno de los invitados al partido de leyendas entre Porto y Eslovaquia, en el que el chocoano brilló al anotar cuatro goles en la goleada 6-1. Los otros tantos fueron obra de Hélder Barbosa y Pedro Mendes.



Así fue el golazo de Jackson Martínez con las leyendas del Porto