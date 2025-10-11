Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jackson Martínez está intacto; vea el golazo de chilena con las leyendas del Porto

Jackson Martínez está intacto; vea el golazo de chilena con las leyendas del Porto

El exjugador de la Selección Colombia fue invitado por el conjunto luso a un partido de leyendas, en el que se destacó al marcar cuatro goles en la goleada de los ‘dragones’ sobre Eslovaquia.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de oct, 2025
Jackson Martínez, exjugador colombiano
@fcporto/Instagram

