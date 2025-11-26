Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno eligió la ciudad que más le impresionó en Estados Unidos, a meses del Mundial 2026

Dayro Moreno eligió la ciudad que más le impresionó en Estados Unidos, a meses del Mundial 2026

El delantero del Once Caldas fue el invitado honorario de una importante delegación y allí dejó algunas respuestas sobre Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno, en un partido con la Selección Colombia
Dayro Moreno, en un partido con la Selección Colombia
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad