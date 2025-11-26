Dayro Moreno eligió la ciudad que más le impresionó en Estados Unidos, a meses del Mundial 2026

Dayro Moreno fue el invitado especial, ilustre, en las últimas horas de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. El goleador del Once Caldas compartió un grato momento con el Consejero para la Diplomacia Pública, Stewart Tuttle, quien de paso, le hizo algunas preguntas curiosas sobre la nación norteamericana que se alista para el Mundial 2026.

Moreno Galindo participó junto Tuttle en una dinámica muy popular en las redes sociales conocida como 'Ping Pong'. Allí eligió la ciudad que más le impresionó de los Estados Unidos y lo que más le llamó la atención de aquella nación, en la que emigran muchos latinoamericanos.

Dayro Moreno con el Once Caldas - Foto: Once Caldas Oficial

"Estados Unidos lo conozco muy bien, he estado en varias ciudades. Una de las ciudades que me encantó, que fue cuando estuvimos en la Copa América del Centenario, fue Chicago. Esa ciudad a mí me encantó muchísimo", indicó diciendo Dayro Mauricio.



A continuación complementó que la "cultura y el orden" le llaman bastante la atención de aquel país, y que "nosotros los colombianos queremos ir a Estados Unidos a visitarlo por la tecnología, por la que gente qué es".

Por último, Stewart Tuttle le consultó al experimentado delantero hasta dónde va a llegar la Selección Colombia en el Mundial 2026. Dayro confía en el plantel dirigido por Néstor Lorenzo.

"Dios quiera que hasta la final, que seamos campeones, porque sabemos que tenemos un buen grupo, buenos jugadores", concluyó.