James Rodríguez a buscar equipo en 2026; León confirmó salida del '10' de Selección Colombia

El mundialista colombiano James Rodríguez no continuará en el León del fútbol mexicano, según confirmó este martes a la prensa Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, al que pertenece el equipo del futbolista suramericano.

"Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y queda desearle lo mejor", dijo Martínez.

James llegó al León a inicios de este año, ilusionado con jugar el Mundial de clubes, pero el equipo fue excluido de la competición, lo cual bajó la motivación del centrocampista con 10 juegos como titular del torneo Apertura 2025, en el cual anotó tres goles.

A los 34 años, el exjugador del Real Madrid, el Bayern Munich y el Everton, entre otros conjuntos, apuesta a jugar el Mundial del 2026 con la Selección Colombia lo cual le exigirá estar activo; de momento quedará como agente libre, lo cual le permitirá firmar con cualquier conjunto.

James fue uno de los grandes fichajes del fútbol mexicano este año, en el que varias figuras de talla mundial firmaron con clubes del país, entre ellos el español Sergio Ramos, líder de la zaga de los Rayados de Monterrey, y el campeón mundial argentino Ángel Correa, del Tigres UANL.

Ramos y Correa serán fundamentales para sus equipos en los cuartos de finales del torneo Apertura en la cual los Rayados enfrentarán al América y Tigres a un rival aún no determinado.



Números de James Rodríguez en León

Desde que se enfundó la camiseta de León a comienzos de 2025, James Rodríguez ha disputado un total de 34 partidos en todas las competiciones, con registro de cinco goles y nueve asistencias en 2.559 minutos en cancha.

Por ahora, el ‘10’ de la Selección Colombia se encuentra concentrado con el combinado ‘cafetero’, que tendrá acción en la fecha FIFA el 15 y 18 de noviembre frente a Nueva Zelanda y Australia, respectivamente. Ambos partidos se disputarán en Estados Unidos, país donde se especula que James Rodríguez podría continuar su carrera en 2026.