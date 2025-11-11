Francia, rival de Colombia en Mundial Sub-17, con la pólvora mojada; arrastra racha

La Selección Colombia finalmente conoció al oponente que tendrá en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se viene llevando a cabo en las canchas del complejo deportivo Aspire Zone de la ciudad de Rayan.

Se trata de Francia, conjunto que pese a terminar en el primer puesto del grupo K, afronta un presente poco brillante si se tiene en cuenta que avanzó acumulando los mismos 4 puntos que tuvo el último de su cuadrangular.

De hecho, los galos se instalaron en esta instancia siendo el equipo con menos goles a favor de su grupo. No obstante, consiguieron el tiquete y ahora Colombia deberá marcar diferencia, ya que los presentes de unos y otros son diferentes.



Así llega Francia a partido con Colombia en el Mundial Sub-17

El elenco europeo fue líder del cuadrangular K luego de superar 2-0 a Chile en la primera fecha y no volver a anotar ni a ganar. En la segunda jornada empató 0-0 con Canadá y en la tercera, cayó 1-0 contra Uganda.

Lo particular fue que el cuadro galo pasó a segunda fase en el primer lugar con tan solo 2 goles a favor, mientras que el resto de integrantes del grupo hicieron 3 anotaciones, ya que jugó a su favor el hecho de solo haber recibido un tanto.

Incluso, fue el único líder de cuadrangular con 4 unidades y +1 en la diferencia de gol. Los demás primeros obtuvieron más puntos e hicieron más de 4 anotaciones.



¿Cómo llega Colombia al partido con Francia?

Los ‘cafeteros’ marchan invictos, con 2 igualdades (1-1 con Alemania y 0-0 con El Salvador) y un triunfo (2-0 sobre Corea del Norte). Además, acumulan 5 unidades, 3 goles a favor y 1 en contra, para una diferencia de +2.

Y aunque Colombia tiene mejores cifras, en esta etapa de eliminación directa la presión es otra y el aspecto mental toma mayor relevancia, por lo que la concentración será vital para no dejar nada al azar.

El ganador de esta serie entre colombianos y franceses se tendrá que medir en octavos de final contra el triunfador de la llave entre Brasil y Paraguay.



¿Cómo quedaron los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17?

Acá, todos los cruces:

⦁ Argentina vs. México

⦁ Portugal vs. Bélgica

⦁ Suiza vs. Egipto

⦁ Irlanda vs. Canadá

⦁ EE. UU. vs. Marruecos

⦁ Zambia vs. Malí

⦁ Brasil vs. Paraguay

⦁ Francia vs. Colombia

⦁ Austria vs. Túnez

⦁ Corea del Sur vs. Inglaterra

⦁ Venezuela vs. Corea del Norte

⦁ Japón vs. Sudáfrica

⦁ Italia vs. República Checa

⦁ Croacia vs. Uzbekistán

⦁ Senegal vs. Uganda

⦁ Alemania vs. Burkina Faso