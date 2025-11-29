"Willington Ortiz es el mejor del fútbol colombiano; 'Pibe' Valderrama, un grande de Colombia"

Miguel Augusto Prince es un reconocido hombre de nuestro fútbol. El nortesantandereano jugó profesionalmente entre 1975 y 1989, vistió las camisetas de clubes como Atlético Bucaramanga, Millonarios y América de Cali. Y tanto en clubes, como en la Selección Colombia compartió con figuras que dejaron un nombre y reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional.

'El Nano', hoy con 68 años, fue nuestro invitado en el 'Anecdotario' e hizo un repaso relacionado con compañeros con los que compartió camerino que marcaron historia.

"Para mí y respetando a todos los grandes jugadores del país, Willington Ortiz es el mejor de la historia de Colombia", esa fue la primera sentencia que dejó el otrora zaguero central, cuando se le puso sobre la mesa el tema de los futbolistas de mayor calidad de nuestra tierra.

Pero no se quedó ahí, también agregó que "Willington era un fuera de serie, a él tocaba respirarle en la nuca, así hacíamos cuando jugábamos contra él con Millonarios frente a América. Lo que pasa, en el caso de 'Willy', es que en esa época salir al exterior era difícil, no había tantos empresarios, ahora hay muchos".



Hablando del 'Pibe' Valderrama con el 'Nano' Prince

Aparte de Ortiz, con otro grande que jugó Prince fue con Carlos 'el Pibe' Valderrama. Lo hizo en Millonarios, cuando el samario era muy joven, y posteriormente en la Selección Colombia cuando el técnico era Gabriel Ochoa Uribe.



"El Pibe' llegó a Millonarios muy joven, lo trajo Jorge Luis Pinto del Unión Magdalena, pero poco jugaba. Son épocas, ya después se fue al Cali, hizo una pareja con Bernardo Redín, se juntaron y eran de los mejores del país. Ese ya fue el 'Pibe' de Selección", explicó el 'Nano'.

Publicidad

Y como hombre identificado con Millonarios, también complementó sus conceptos y dijo que "a mí me hubiera gustado que a Carlos le hubiera ido bien en Millonarios, que hubiera triunfado. Pero bueno, no fue así; ya después fue un grande del fútbol colombiano, nos dio muchas alegrías a todos, un jugador muy inteligente, se sabía ubicar y ponía a cobrar a los demás".

Miguel Prince no olvidó a otros talentosos, ya de estos tiempos que han tenido una rica historia y reconocimiento. "Como Willington o el 'Pibe', ahora hoy tenemos a otros grandísimos futbolistas como James Rodríguez, Falcao y otros más. Colombia ha tenido figuras, son tiempos de cada quien".

Publicidad

Miguel 'Nano' Prince, exfutbolista y entrenador colombiano. Colprensa.

VEA EL VIDEO ACÁ: