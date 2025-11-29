Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / "Willington Ortiz es el mejor del fútbol colombiano; 'Pibe' Valderrama, un grande de Colombia"

"Willington Ortiz es el mejor del fútbol colombiano; 'Pibe' Valderrama, un grande de Colombia"

Un hombre del fútbol colombiano de antaño hizo un análisis de los mejores de su época y mencionó a dos leyendas como Willington Ortiz y a Carlos Valderrama.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 29 de nov, 2025
Willington Ortíz y Carlos Pibe Valderrama
Willington Ortíz y Carlos Pibe Valderrama Selección Colombia
AFP

