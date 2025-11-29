Jhon Durán recibirá advertencia en reunión privada del Fenerbahce; filtran detalles

Jhon Durán tendrá un nuevo partido en Liga de Turquía para hacer valer su calidad, así como lo hizo recientemente en el clásico contra Besiktas. Ahora, de cara al partidazo entre el Fenerbahce contra Galatasaray, aparecería una advertencia para el joven futbolista colombiano, en especia porque está en juego el liderato del campeonato, ante el rival más fuerte de ese país.

El delantero antioqueño viene de ser noticia por su insólita expulsión en el partido de Europa League contra Ferencvaros, por un cabezazo a un rival con el que discutió en el minuto 90 del compromiso el pasado jueves. Por supuesto, las críticas hacia su temperamento han aparecido y eso no pasó desapercibido en la prensa.



Llamado de atención para Jhon Durán en Fenerbahce

A dos días del clásico contra Galatasaray, el reconocido periodista turco Sercan Hamzaoglu dio una información sobre el delantero colombiano, por la tarjeta roja y las constantes amonestaciones que ha recibido en su estadía en Estambul.

"La información que he recibido es que habrá una reunión privada con Jhon Durán y Oosterwolde. Se les advertirá que no dejen al equipo con uno menos, por una tarjeta roja en el derbi", fueron las palabras del comunicador en las últimas horas, mientras se palpita este clave compromiso en dicho país.

Actualmente el Fenerbahce, donde juega el colombiano, está segundo en la tabla de posiciones de la Liga de Turquía, con 31 puntos, a solamente una unidad del Galatasaray, que tiene 32. Por eso, el clásico del próximo lunes (12:00 p.m.), será fundamental para las aspiraciones de los 'canarios amarillos', por si quieren tomar el liderato pensando en el título.



Pero más allá de la advertencia que le harán en el club turco, en las últimas horas uno de los experimentados jugadores y compañeró de Jhon Durán respaldó su presencia en el equipo, en especial resaltando su "gran calidad".

Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto: Fenerbahce Oficial

Milan Skriniar habló este sábado y afirmó que el colombiano "es un chico muy divertido. Es un delantero muy bueno y de gran calidad. Tiene buenas cualidades. Tuvo algunos problemas al principio de la temporada. Ahora ha vuelto al equipo y lo está haciendo bien. Tiene un gran potencial", remarcando que es un jugador importante y no hay problemas en la interna con él.

Sumado a eso, la prensa de Turquía señala que el técnico Domenico Tedesco tiene planeado incluir a Jhon Durán desde el pitazo inicial en el partido de Fenerbahce vs Galatasaray, por la fecha 14 del campeonato, a pesar de la expulsión que ha generado críticas, mostrándo su respaldo al joven futbolista.