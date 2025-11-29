Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  /  Jhon Durán recibirá advertencia en reunión privada del Fenerbahce; filtran detalles

Jhon Durán recibirá advertencia en reunión privada del Fenerbahce; filtran detalles

El delantero colombiano Jhon Durán es noticia recientemente por su expulsión en Europa League y que traería repercusiones en su equipo, de cara al clásico en Turquía contra Galatasaray.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de nov, 2025
