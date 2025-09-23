"James Rodríguez no es un líder en León, ojalá fuera el primero en ir al frente"

El arranque de la décima jornada de la Liga MX ha puesto todas las miradas en el Nou Camp, donde León se medirá a Mazatlán en un partido clave para sus aspiraciones. El conjunto esmeralda atraviesa un momento delicado bajo la conducción de Eduardo Berizzo, quien se juega buena parte de su continuidad tras una racha de resultados negativos y la reciente goleada 5-0 sufrida ante Xolos de Tijuana, un golpe que dejó heridas abiertas en la afición y en la plantilla.

En esa dura caída, el equipo no contó con James Rodríguez, el fichaje estelar que llegó como gran apuesta del club para la temporada. Oficialmente, el exjugador del Real Madrid fue baja por molestias físicas, aunque versiones en la prensa local sugirieron que el volante no quiso disputar el compromiso debido a que se jugaba en césped sintético. En medio de esas dudas sobre su real condición, el periodista Paco Vela encendió la polémica con declaraciones directas sobre el presente del colombiano en el fútbol mexicano.

En México no ven el liderazgo de James Rodríguez

James Rodríguez con el Club León de México - Foto: AFP

Durante su intervención en el programa 'Goles y Puerta', Paco Vela fue categórico al señalar la falta de protagonismo del ’10’ en la actual campaña. Según el comunicador, James ha estado muy lejos de ejercer un rol de líder dentro de la cancha, pese a la expectativa que generó su fichaje.

“Si este equipo no está luciendo, él no se va a arriesgar, James Rodríguez no es líder, no lidera absolutamente a nadie hay otros líderes en León, ojalá fuera el primero en ir al frente y fuera a topar, cosa que no va a hacer (…) en la Selección Colombia me queda claro que está perfecto”, expresó el periodista, marcando un contraste entre el rendimiento del colombiano en su selección y lo mostrado en la Liga MX.



Los números de James Rodríguez

Más allá de la controversia, los números de James ofrecen una radiografía más clara de su aporte al equipo. Desde su arribo a comienzos de 2025, procedente del Rayo Vallecano, el mediocampista ha disputado 26 partidos oficiales con la camiseta de León. En ese lapso, ha sumado 6 goles y 7 asistencias, acumulando un total de 1.931 minutos en cancha.