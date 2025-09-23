Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "James Rodríguez no es el problema de León, pero está lejos de ser solución"

"James Rodríguez no es el problema de León, pero está lejos de ser solución"

El ‘10’ de la Selección Colombia no atraviesa su mejor momento desde su llegada a la Liga MX, donde ha recibido duras críticas a sus 34 años.

Por: Javier García
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, jugador de León
James Rodríguez, jugador de León
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad