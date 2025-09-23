"James Rodríguez no es el problema de León, pero está lejos de ser solución"

La décima jornada de la Liga MX pone en escena un duelo clave para el Club León, que recibirá en el Nou Camp a Mazatlán con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos. El equipo es dirigido por Eduardo Berizzo, quien se encuentra en la cuerda floja debido a la crisis de resultados, y llega golpeado tras la dolorosa goleada 5-0 sufrida a manos de Xolos de Tijuana.

En ese compromiso, León no contó con James Rodríguez, figura de la Selección Colombia y uno de los refuerzos más mediáticos de la temporada. El cucuteño quedó fuera de la convocatoria por molestias físicas, una situación que ha dado de qué hablar en México. En medio de la incertidumbre por su estado y de la presión que vive el plantel, el periodista Paco Vela se refirió al presente del colombiano y no dudó en lanzar fuertes cuestionamientos.

“James vino hacer en León lo mismo que otros equipos”

James Rodríguez en acción de juego con León Foto: X de @clubleonfc

Durante la emisión del programa 'Goles y Puerta', Vela se mostró crítico frente al papel de James en el club guanajuatense. “El hecho de hablar mal de James Rodríguez, de lo que está haciendo en León, o analizar lo que está haciendo críticamente. ¿Dónde está este tipo? Vino a hacer lo mismo en otros equipos, y está bien, ya lo sabíamos. ¿Les sorprende? (…) vea lo que se ha documentado los últimos años de la carrera de James Rodríguez, es su modus operandi”, aseguró el comunicador.

Y añadió: “Durante la semana pasada decíamos que era muy complicado que James fuera a Tijuana y pasó. Hoy le puedo decir ver a James contra Mazatlán porque yo creo que no se va a exponer. La lesión o la molestia que dice tener yo creo que la va a prolongar un poco más para el viernes (…) James no es el problema de León, pero está muy lejos de ser una de las soluciones para el equipo”.



Los números de James Rodríguez

Más allá de su reconocimiento internacional y del cartel de estrella que todavía lo acompaña, los números de James Rodríguez con León son discretos. En la presente campaña de la Liga MX, el jugador de 34 años ha disputado nueve partidos, con un registro de un gol y una asistencia.