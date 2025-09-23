Roban casa de entrenador de Cristiano Ronaldo; se llevaron 100.000 euros en joyas y relojes

La casa del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, fue asaltada el sábado pasado por unos ladrones que se llevaron 100.000 euros en joyas y relojes, informaron este martes medios de comunicación del país.

La CNN Portugal indicó que los asaltantes habrían entrado en la vivienda, situada en la zona de Cascais, en las afueras de Lisboa, por la cocina.

Por su parte, SIC Notícias señaló que los ladrones rompieron una ventana para acceder al interior de la casa.

Martínez, de 52 años, es seleccionador de Portugal desde enero de 2023 y se encuentra preparando actualmente los próximos partidos del combinado luso para la clasificación del Mundial 2026, que serán ante Irlanda y Hungría el 11 y 14 de octubre.



Recorrido de Roberto Martínez

Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo AFP

Roberto Martínez, conocido como ‘Bob’, nació el 13 de julio de 1973 en Lérida, España. Como jugador profesional hizo las inferiores en el Zaragoza B, con el que alcanzó a disputar un partido en primera división en 1993 frente al Atlético de Madrid.

Entre 1994 y 1995 pasó al C. F. Balaguer, para luego dar el salto internacional al fútbol inglés y recalar en el Wigan Athletic, club en el que permaneció hasta 2001, cuando emigró a Escocia para jugar con el Motherwell F. C.

Posteriormente, pasó por el Walsall F. C., el Swansea City F. C. y el Chester City F. C., donde se retiró en 2007.

Una vez colgó los guayos, comenzó su carrera como entrenador en el Swansea a mediados de 2007. Dos años después llegó al Wigan, donde permaneció durante cuatro temporadas, y entre 2013 y 2016 dirigió al Everton.

En 2016 fue nombrado seleccionador de Bélgica, selección a la que llevó al tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018, aunque en Qatar 2022 quedó eliminada en fase de grupos.

Desde mediados de 2022, Martínez asumió como seleccionador de Portugal, combinado con el que recientemente se coronó campeón de la Liga de Naciones.