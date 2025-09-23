Richard Ríos y Benfica cedieron puntos sobre el final en el Da Luz e igualaron 1-1 con Rio Ave

José Mourinho dio este martes su primer traspiés al frente del Benfica, que empató ante el Rio Ave (1-1) en un partido aplazado de la primera jornada de la Liga de Portugal. En las 'águilas' fue titular el volante colombiano, Richard Ríos quien de paso erró una oportunidad clara en el arco rival.

Recibido con una gran ovación por los aficionados en el que fue su debut en el Estadio da Luz como entrenador del Benfica, Mourinho vio cómo su nuevo equipo pasaba apuros para llegar a la portería rival.

El Rio Ave montó en Lisboa una eficaz barrera defensiva, encabezada por el central argentino Pancho Petrasso, y logró neutralizar los avances de las 'águilas' durante una primera parte con poco ritmo y sin ocasiones claras de gol.

Benfica y un festejo de gol contra Rio Ave en la Liga de Portugal. AFP

El juego cobró impulso cuando Mourinho dio entrada al exjugador del Sevilla, Dodi Lukebakio, quien en el minuto 86 corrió por la banda derecha y centró para que el ucraniano Sudakov marcara el primer gol.

La ventaja duró poco, ya que el Rio Ave logró el empate en el minuto 91, gracias a un disparo en arco del brasileño André Luiz. Hay que indicar que el VAR le anuló un gol al Benfica.



¿Cómo le fue a Richard Ríos en el compromiso?

Desde los números y estadísticas proporcionados por 'Sofascore', al exjugador del Palmeiras tuvo tres recuperaciones de balón, un quite, generó cinco remates en el partido contra Rio Ave, uno de ellos con dirección al arco y ganó cuatro duelos de diez disputados. Además, Richard Ríos tuvo una precisión en los pases del 85 por ciento para una calificación de 6.0.

Ríos Montoya fue relevado al minuto 90+2 y en su lugar ingresó Henrique Araújo.

Los números de Richard Ríos en Benfica vs. Rio Ave por la Liga de Portugal. Sofascore

¿Cuándo es el próximo partido del Benfica donde milita Richard Ríos?

Los dirigidos por José Mourinho volverán a salir al ruedo este viernes 26 de septiembre frente al Gil Vicente, en compromiso válido por la séptima jornada de la Liga de Portugal. Richard Ríos y compañía jugarán en el estadio Da Luz a partir de las 2:15 de la tarde, en horario de Colombia.

Y tras este juego, las 'águilas' viajarán rumbo a Londres, donde el próximo martes 30 de septiembre enfrentarán al Chelsea en la segunda jornada de 'liguilla' de la Champions League. Mourinho se reencontrará con uno de sus antiguos clubes, los 'blues'.

En la primera fecha del máximo torneo de clubes de Europa, Benfica se vio sorprendido por Qarabag que le ganó 2-3 en Lisboa; por lo que ante Chelsea está obligado a sumar. A las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) será este compromiso.