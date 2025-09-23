Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y Benfica cedieron puntos sobre el final en el Da Luz e igualaron 1-1 con Rio Ave

Richard Ríos y Benfica cedieron puntos sobre el final en el Da Luz e igualaron 1-1 con Rio Ave

En partido pendiente de la primera fecha de la Liga de Portugal, Benfica recibió en casa a Rio Ave que les puso las cosas 'cuesta 'arriba'. Richard Ríos fue titular.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: EFE
Richard Ríos en la formación titular del Benfica contra Rio Ave por la Liga de Portugal.
Richard Ríos en la formación titular del Benfica contra Rio Ave por la Liga de Portugal.
X de @SLBenfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad