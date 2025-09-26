James Rodríguez no pudo hacer mucho para evitar derrota de León: 2-0 contra Juárez

El colombiano Óscar Estupiñán y el panameño José Luis Rodríguez guiaron este viernes al Juárez a la victoria por 2-0 contra León, que tuvo a James Rodríguez de principio a fin, para subir a su equipo al sexto lugar en la clasificación del Apertura mexicano y meterlo entre los equipos que avanzarán a cuartos de final.

Los Bravos llegaron a 18 puntos, a seis del líder Cruz Azul y Estupiñán sumó su quinto gol, a tres del brasileño Joao Pedro, el mejor anotador del campeonato con ocho tantos.

En el primer tiempo, Juárez dominó el partido, pero la mala puntería evitó que tomara ventaja, luego de fallas de Oscar García, al 14, y del brasileño Madson, al 18.

Tras ello, Estupiñán convirtió un penalti al 43 para el 1-0.

En la segunda mitad, el panameño José Luis 'Puma' Rodríguez con un cabezazo decretó el 2-0 final al 62.

Más tarde, el Guadalajara visitará al Puebla.

Los partidos continuarán este sábado cuando el Pachuca reciba al San Luis, el Atlas al Necaxa, Monterrey al Santos Laguna, Toluca al Mazatlán y el América a los Pumas UNAM.

La fecha terminará el domingo con Querétaro-Tigres UANL y Tijuana-Cruz Azul.