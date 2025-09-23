"James Rodríguez se peleó con los de Rayo Vallecano y Sao Paulo, y en León hace lo mismo"

El idilio entre el Club León y James Rodríguez está llegando a su final o, al menos, eso es lo que dan a entender desde territorio mexicano. Lo que empezó con mucha ilusión, asistencias y goles, incluso llegando hasta los cuartos de final de la Liga MX en el primer semestre, está pasando por su peor momento. Y es que el equipo no rinde y el mediocampista sufre lesiones.

Por eso, el periodista Paco Vela, quien es especialista en el conjunto 'esmeralda', habló sobre la situación del cucuteño en su canal de YouTube, 'Gol y Puerta'. Allí, le sacó a relucir su más reciente pasado, específicamente lo que ocurrió en el fútbol español y brasileño. Recordemos que el '10' no salió bien ni de Rayo Vallecano ni de Sao Paulo, donde tuvo ciertos problemas.

"Vea lo que se ha documentado de la carrera del colombiano. Ahora, eso no quiere decir que el tipo no represente algo; solo que es su modus operandi. James Rodríguez vino a hacer lo mismo que ha hecho en otros equipos y está bien, no pasa nada, ya lo sabíamos o es que acaso les sorprende esto que está pasando, si era lo más normal del mundo", afirmó de entrada.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León por la Liga MX

Pero no fue lo único que dijo. "Se peleó con los del Rayo Vallecano, también con la gente de São Paulo y, ahora, en el León, está haciendo lo mismo", añadió el comunicador, quien, incluso, se animó a decir que el 'cafetero' no seguirá en el fútbol mexicano. Recordemos que tiene contrato hasta diciembre de 2025 y, por eso, lo ubicó en Chile, Colombia o Estados Unidos.

"Las cosas no está bien. Si este equipo no está luciendo, no se va a arriesgar a entrar en ese equipo. Él no es un líder, no lidera absolutamente nada. En León, hay otros que tienen ese rol. Ojalá lo viéramos al frente de este grupo, pero no es el caso", sentenció con relación a James Rodríguez y los pocos minutos que ha tenido por las molestias físicas que ha presentado.