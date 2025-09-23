Síguenos en::
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y su futuro es tema en México: "Colombia, Chile o la MLS, pero acá no es"

James Rodríguez y su futuro es tema en México: "Colombia, Chile o la MLS, pero acá no es"

La historia con el Club León parece estar llegando a su final y desde territorio mexicano ya dan pistas de lo que puede pasar con el colombiano James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León por la Liga MX

Getty Images

