James Rodríguez y su futuro es tema en México: "Colombia, Chile o la MLS, pero acá no es"

James Rodríguez llegó al Club León con la ilusión de hacer historia. De hecho, cuando se anunció su fichaje, se generó un gran revuelo en México y las expectativas eran altas. En el primer semestre, llegó hasta cuartos de final de la Liga MX, pediendo contra Cruz Azul, mientras que en la Leagues Cup, no pasaron de fase de grupos. Fue así como el objetivo no se cumplió.

Se esperaba que en la segunda parte del año, fuera diferente, pero no sucedió. La 'fiera' no vive su mejor momento y el mediocampista colombiano no ha tenido el protagonismo que se esperaba. Las molestias físicas lo han marginado de algunos compromisos y en los que ha estado, solo en dos fue titular. Razón por la que las críticas y señalamientos ya aparecieron.

El periodista Paco Vela, quien es especialista en el Club León de México, habló sobre la situación del cucuteño en su canal de YouTube, 'Gol y Puerta'. "Hablar mal de James Rodríguez no es popular, pero es que miren dónde está este tipo. Vino a hacer lo mismo que ha hecho en otros equipos y está bien, ya lo sabíamos o es que acaso les sorprende", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único y hasta se animó a dar detalles de lo que será su futuro. "Las cosas no está bien. Si este equipo no está luciendo, no se va a arriesgar a entrar en la cancha. Además, en el fútbol mexicano, le quedan ocho partidos en la Liga MX, después no sé si Colombia, Chile o la MLS será su destino, pero acá en nuestro país no será", añadió el comunicador.

James Rodríguez, mediocampista colombiano y capitán del León de México, en un partido de la Liga MX Getty Images

"En la Selección Colombia, no me cabe duda de que está perfecto y le gusta. Es el mejor dando asistencias en las Eliminatorias Sudamericanas y está bien, pero no se trata que porque allá tenga equipo y acá no. Fue el mejor jugador de la Copa América y uno pensaba que se estaba poniendo las pilas, pero no", expresó Paco Vela con relación al presente de James Rodríguez.

Por último, quien también entró a la conversación fue el actual entrenador del Club León. "Prácticamente, ya se firmó la salida de Eduardo Berizzo como director técnico. Siendo sincero, no creo que salga bien librado de los próximos dos compromisos y se tomarán decisiones desde las directivas", sentenció. Y es que la institución no atraviesa por su mejor momento.