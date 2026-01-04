Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez sorprendió con un nuevo look, mientras define dónde jugará en 2026

James Rodríguez sorprendió con un nuevo look, mientras define dónde jugará en 2026

A través de las redes sociales, el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, publicó una serie de fotografías en donde se ve su nuevo color de cabello.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ene, 2026
James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, sueña con el Mundial 2026
Getty Images

