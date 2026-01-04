James Rodríguez sorprendió con un nuevo look, mientras define dónde jugará en 2026

James Rodríguez aguarda por su nueva 'casa'. El pasado 31 de diciembre de 2025, de manera oficial, finalizó su contrato con León, de México. Razón por la que deberá buscar equipo, con el fin de ponerse a punto, sumar minutos y llegar en forma al Mundial 2026, con la Selección Colombia, donde es líder, referente y capitán. Las ofertas no han faltado, pero ninguna se ha concretado; eso sí, todo apunta a que su próximo destino será el fútbol de Estados Unidos, exactamente la MLS, ya que Columbus Crew está cerca de fichar al volante.

Mientras que su situación se define y el panorama se aclara para el mediocampista, de 34 años, publicó unas fotografías que llamaron la atención de sus millones de seguidores. Allí, se le observa en una piscina, entrenando fuerte en el gimnasio y haciendo running, pero lo más curioso y que se llevó las miradas fue su look, pues ahora su cabello no es negro, sino con unos rayos dorados, que no pasaron desapercibidos y generaron toda clase de comentarios. No obstante, la mayoría le preguntaba por su futuro y dónde jugará pronto.

Recordemos que días atrás, James Rodríguez había posteado otras imágenes en medio de la naturaleza, con una cascada de fondo, al lado de una hamaca y caminando hacia una choza. De igual manera, subió una foto de un árbol gigante. En esas postales, el '10' de la 'tricolor' tenía su cabello negro, sin ningún cambio, pero en esta ocasión sí apeló a otro estilo. Prueba de ello es que el mensaje que acompañó esa última publicación fue "enero empezó como", junto a dos emojis, uno de un fuego y otro del mundo.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio Getty Images

Vea el nuevo look de James Rodríguez en 2026

Enero empezó como 🔥 🌍 pic.twitter.com/KX3C8CAb5N — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) January 4, 2026