Nuevo refuerzo de León puso a James Rodríguez a la altura de leyendas del fútbol mundial

James Rodríguez no vive su mejor momento con el Club León de México. El talentoso mediocampista colombiano, quien llegó con grandes expectativas a comienzos de 2025, no ha logrado marcar una diferencia significativa en un equipo que atraviesa una profunda crisis futbolística. El mal arranque en la Liga MX, sumado a la temprana eliminación en la Leagues Cup, ha puesto en el centro del debate el rol del ‘10’ de la Selección Colombia.

En su más reciente presentación, León cayó 1-0 frente al Columbus Crew de la MLS, resultado que sentenció su eliminación del torneo internacional. El único tanto del partido fue obra de Max Artsten, y aunque James tuvo algunos destellos de su talento, no fue suficiente para cambiar el rumbo del equipo. La falta de resultados ha generado preocupación en la afición y en la dirigencia, que ya ha comenzado a mover fichas en busca de una recuperación inmediata.

Nuevo refuerzo de León habló de James Rodríguez

James Rodríguez milita en el actualidad en el León. AFP

Con el objetivo de enderezar el camino en la Liga MX, el técnico Eduardo Berizzo ha comenzado a reforzar su plantilla. Alfonso Alvarado y Jordi Cortizo son las nuevas caras del equipo esmeralda. Este último, un extremo derecho mexicano de 29 años, ha compartido vestuario con figuras de talla mundial como Ronaldinho y Sergio Ramos. Ahora, se prepara para hacerlo con James Rodríguez.

En sus primeras declaraciones como jugador del León, Cortizo se mostró emocionado por la oportunidad de coincidir con tantas estrellas del fútbol. “Estoy muy feliz de poder compartir con tantas leyendas, espero conocerlo al rato y presentarme con todos los demás. Estoy muy ilusionado. Feliz de haber jugado con Ramos, con James y con Ronaldinho en su momento”, afirmó el atacante en entrevista para ‘Territorio Esmeralda’.

La llegada de Cortizo podría representar una inyección de energía para un equipo que necesita variantes ofensivas y una mejora urgente en su rendimiento colectivo.

🪄 LOS AMIGOS DE CORTIZO | En sus inicios con el Querétaro, Cortizo compartió vestidor con Ronaldinho. Luego vivió el último semestre junto a Sergio Ramos. Ahora será compañero de James Rodríguez en León:



🗣️ "Estoy muy feliz de poder compartir con tantas leyendas, espero…

Número de James Rodríguez en León

Desde su arribo al fútbol mexicano, James ha tenido una participación regular en cuanto a minutos, pero sin el brillo que lo caracterizó en etapas anteriores de su carrera. En total, ha disputado 23 partidos en todas las competencias con la camiseta de León, acumulando 1.786 minutos en cancha. Durante ese periodo, ha marcado tres goles y ha dado siete asistencias. Aunque sus estadísticas no son malas, se esperaba un mayor impacto por parte del zurdo cucuteño.

Las críticas sobre su estado físico y su influencia en el equipo han sido recurrentes en medios locales, donde incluso se ha cuestionado su continuidad si el equipo no levanta cabeza en las próximas fechas.



¿Cuándo juega León?

León y James Rodríguez volverán a la acción el próximo lunes 11 de agosto, cuando reciban en el estadio Nou Camp a Monterrey por la cuarta jornada de la Liga MX. El compromiso está programado para las 8:00 p. m. (hora colombiana), y será una nueva oportunidad para que el conjunto de Berizzo intente cambiar el rumbo de la temporada.