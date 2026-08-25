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James Rodríguez supervisó uno de sus negocios en Colombia, mientras busca nuevo equipo

El '10' reapareció nuevamente con video en redes, de cara a a unos días cruciales para definir su futuro profesional. Aprovechó el tiempo y le puso el 'ojo' a uno de sus varios negocios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto:
FCF

James Rodríguez nuevamente reapareció en las últimas horas, con video en redes, en donde se le vio bien trabajoso con uno de sus principales negocios.

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Y es que, ante la gran expectativa e incertidumbre que se ha generado respecto a lo que será el futuro profesional del cucuteño; el mismo '10' se ha dado una pausa y aprovecha el tiempo para echarle un 'ojo' a sus empresas.

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Una de ellas, que es su marca propia de café. A través de un video, se pudo ver a James Rodríguez visitando las instalaciones donde se procesa y trata el producto.

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Al '10' se le vio acompañado de varios empleados y encargados de la fábrica, haciendo la revisión de su café, que ya se encuentra a la venta al público, con precios entre 56.900 y 136.900 pesos colombianos.

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"Lo que viene, también se construye desde el origen; trazabilidad, proceso, café colombiano. Una historia que crece más allá de una taza, muy pronto, nuevas formas de hacer historia", fue el mensaje que se pudo leer durante el video, en el que dejó a la expectativa a todos los cibernautas.

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Lo que se pudo interpretar, es que James Rodríguez estaría trabajando en un proyecto para sacar un nuevo producto, dentro de lo que refiere su marca. No obstante, todavía no hay una información concisa respecto a lo que se trató de comunicar en el video, de manera explícita.

¿En dónde va a jugar James Rodríguez para el segundo semestre?

Tras su salida de Minnesota United, y su cuestionada participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia; ahora el cucuteño se dispone a encontrar nuevo club, pensando en lo que será esta segunda parte del año.

En los medios brasileños se ha hablado durante los últimos días, sobre la posibilidad de que el '10' arriba a las toldas de Corinthians, donde podría compartir cancha con el mismo Memphis Depay y Jesse Lingard.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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No obstante, hasta ahora son rumores nada más, pues todavía no se han filtrado cifras o negociaciones avanzadas para darle luz verde al fichaje. Lo único cierto es que James se ha estado entrenando y poniendo en forma en Madrid, mientras concreta su futuro profesional.

Y, aunque no hay nada cierto, parece ser que el cuadro brasileño es la opción más viable y cercana para el '10' de la Selección Colombia.

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