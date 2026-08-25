Así quedó la tabla de goleadores del Brasileirao; cuál es la ventaja que tiene Kevin Viveros

El jugador del momento en el fútbol brasileño tiene nombre propio y nacionalidad colombiana. Se trata de Kevin Viveros, quien volvió marcar dos goles con la camiseta de Athletico Paranaense y esta vez en una ajustada victoria 2-3 sobre Botafogo. El delantero se encuentra en el mejor momento de su carrera al posicionarse como el goleador en solitario del Brasileirao.

Viveros acumula 16 goles en 23 partidos de liga, registro que genera gran impresión y sobre todo tratándose de un futbolista extranjero. El exNacional llegó a su quinto doblete esta temporada y sigue imponiéndose en un fuerte mano a mano Pedro (15), de Flamengo, por la Bota de Oro de la Serier A.

Ahora bien, Botafogo ya se posiciona como la 'víctima' favorita de Viveros, puesto que ya le anotó cuatro goles, dos en la primera rueda de local y ahora otros dos de visitante.

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El otro colombiano que aparece en el listado de goleadores es Johan Carbonero, en la séptima plaza, junto a otros jugadores, con seis tantos.



Kevin Viveros, colombiano del Paranaense. Paranaense.

Los goles de Kevin Viveros en el Brasileirao

12/02/26 – Santos: victoria 2-1 — 1 gol. 18/03/26 – Cruzeiro: victoria 2-1 — 1 gol. 22/03/26 – Coritiba FC: victoria 2-0 — 1 gol. 29/03/26 – Botafogo: victoria 4-1 — 2 goles. 12/04/26 – Chapecoense: victoria 2-0 — 1 gol. 26/04/26 – EC Vitória: victoria 3-1 — 2 goles. 24/05/26 – Remo: derrota 1-2 — 2 goles. 30/05/26 – Mirassol-SP: victoria 1-0 — 1 gol. 25/07/26 – Internacional: victoria 2-0 — 1 gol. 09/08/26 – Santos: victoria 0-2 — 2 goles. 24/08/26 – Botafogo: victoria 2-3 — 2 goles.

Máximos goleadores de la Serie A brasileña

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1. Viveros (Athletico-PR): 16 goles

2. Pedro (Flamengo) : 15 goles

3. Carlos Vinicius ( Gremio ): 10 goles

4. John Kennedy ( Fluminense ): 9 goles

5. Breno Lopes ( Coritiba ), Gabriel ( Santos ) y Flaco López ( Palmeiras ): 8 goles

6. Arthur Cabral (Botafogo), Danilo (Botafogo), Calleri ( São Paulo ), Jajá ( Remo ) y Luciano Juba ( Bahia ): 7 goles

7. Carbonero ( Internacional ), Kaio Jorge ( Cruzeiro ), Luciano (São Paulo), Maurício (Palmeiras), Matheus Pereira (Cruzeiro), Neymar (Santos), Pedro Rocha (Coritiba) y Samuel Lino (Flamengo): 6 goles