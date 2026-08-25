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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la tabla de goleadores del Brasileirao; cuál es la ventaja que tiene Kevin Viveros

Así quedó la tabla de goleadores del Brasileirao; cuál es la ventaja que tiene Kevin Viveros

El delantero colombiano Kevin Viveros anotó un nuevo doblete con Athletico Paranaense y sigue comandando la tabla de goleadores del fútbol brasileño. Acá toda la información.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Kevin Viveros, colombiano de Paranaense.
Kevin Viveros, colombiano de Paranaense.
Paranaense.

El jugador del momento en el fútbol brasileño tiene nombre propio y nacionalidad colombiana. Se trata de Kevin Viveros, quien volvió marcar dos goles con la camiseta de Athletico Paranaense y esta vez en una ajustada victoria 2-3 sobre Botafogo. El delantero se encuentra en el mejor momento de su carrera al posicionarse como el goleador en solitario del Brasileirao.

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Viveros acumula 16 goles en 23 partidos de liga, registro que genera gran impresión y sobre todo tratándose de un futbolista extranjero. El exNacional llegó a su quinto doblete esta temporada y sigue imponiéndose en un fuerte mano a mano Pedro (15), de Flamengo, por la Bota de Oro de la Serier A.

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Ahora bien, Botafogo ya se posiciona como la 'víctima' favorita de Viveros, puesto que ya le anotó cuatro goles, dos en la primera rueda de local y ahora otros dos de visitante.

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El otro colombiano que aparece en el listado de goleadores es Johan Carbonero, en la séptima plaza, junto a otros jugadores, con seis tantos.

Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Paranaense.

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Los goles de Kevin Viveros en el Brasileirao

  1. 12/02/26 – Santos: victoria 2-1 — 1 gol.
  2. 18/03/26 – Cruzeiro: victoria 2-1 — 1 gol.
  3. 22/03/26 – Coritiba FC: victoria 2-0 — 1 gol.
  4. 29/03/26 – Botafogo: victoria 4-1 — 2 goles.
  5. 12/04/26 – Chapecoense: victoria 2-0 — 1 gol.
  6. 26/04/26 – EC Vitória: victoria 3-1 — 2 goles.
  7. 24/05/26 – Remo: derrota 1-2 — 2 goles.
  8. 30/05/26 – Mirassol-SP: victoria 1-0 — 1 gol.
  9. 25/07/26 – Internacional: victoria 2-0 — 1 gol.
  10. 09/08/26 – Santos: victoria 0-2 — 2 goles.
  11. 24/08/26 – Botafogo: victoria 2-3 — 2 goles.

Máximos goleadores de la Serie A brasileña

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1. Viveros (Athletico-PR): 16 goles
2. Pedro (Flamengo) : 15 goles
3. Carlos Vinicius ( Gremio ): 10 goles
4. John Kennedy ( Fluminense ): 9 goles
5. Breno Lopes ( Coritiba ), Gabriel ( Santos ) y Flaco López ( Palmeiras ): 8 goles
6. Arthur Cabral (Botafogo), Danilo (Botafogo), Calleri ( São Paulo ), Jajá ( Remo ) y Luciano Juba ( Bahia ): 7 goles
7. Carbonero ( Internacional ), Kaio Jorge ( Cruzeiro ), Luciano (São Paulo), Maurício (Palmeiras), Matheus Pereira (Cruzeiro), Neymar (Santos), Pedro Rocha (Coritiba) y Samuel Lino (Flamengo): 6 goles

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