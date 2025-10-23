Síguenos en::
Gol Caracol  / Universidad de Chile evitó la derrota en el final e igualó 2-2 con Lanús por la Copa Sudamericana

Universidad de Chile evitó la derrota en el final e igualó 2-2 con Lanús por la Copa Sudamericana

El encuentro de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana, disputado a puerta cerrada en el Estadio Nacional de Santiago, tuvo múltiples emociones, pero los argentinos no supieron aprovechar la ventaja de dos goles.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2025
U de Chile vs. Lanús, por semifinal de Copa Sudamericana
