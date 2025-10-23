Síguenos en::
Liga de Quito dio el primer golpe en la semifinal de la Copa Libertadores; derrotó 3-0 a Palmeiras

Liga de Quito dio el primer golpe en la semifinal de la Copa Libertadores; derrotó 3-0 a Palmeiras

Los ecuatorianos hicieron respetar su localía y lograron un triunfo con altura sobre Palmeiras en el Rodrigo Paz Delgado, poniendo un pie en la gran final de la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2025
Liga de Quito derrotó 3-0 a Palmeiras
Liga de Quito derrotó 3-0 a Palmeiras
