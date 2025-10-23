Liga de Quito dio el primer golpe en la semifinal de la Copa Libertadores; derrotó 3-0 a Palmeiras

Liga de Quito y Flamengo dieron un paso adelante en su carrera con Palmeiras y Racing, respectivamente, por las plazas en la final de la sexagésima sexta edición de la Copa Libertadores, que se jugará el 29 de noviembre en Lima.

Este jueves la 'Casa Blanca' fue nuevamente el fortín de Liga de Quito, que bajó de la nube al favorito Palmeiras con una goleada por 3-0 que, para usar una famosa frase del boxeo, parece un golpe de nocaut al equipo brasileño de cara al partido de vuelta de las semifinales la próxima semana en Sao Paulo.

Con dos anotaciones del boliviano Gabriel Villamil y una del argentino Lisandro Alzugaray, todas en el primer tiempo, Liga de Quito sentenció de manera contundente la victoria y le dio un repaso a un Palmeiras que venía invicto y había hecho la mejor campaña entre todos los participantes de esta edición del torneo.



La única mancha de un triunfo que parecía brillante para el equipo ecuatoriano fue la expulsión de Bryan Ramírez con tarjeta roja directa, en el sexto minuto del tiempo añadido, por fuerza desmedida.

Publicidad

Sin embargo, el conjunto ecuatoriano se confirma como el 'matagigantes' brasileño en la Libertadores de este año, dado que en octavos eliminó al Botafogo, campeón en 2024, y en cuartos le pasó por encima al São Paulo y se metió en las 'semis' venciéndolo en su campo.

Falta el duelo de vuelta y, aunque en el fútbol todo es posible, Liga de Quito parece haber dejado separado su boleto para la final.

Liga de Quito derrotó 3-0 a Palmeiras AFP

Publicidad

- Ficha técnica:

3. Liga Deportiva Universitaria de Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda, Ricardo Adé, Richard Mina (m.69, Josué Cuero); José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray (m.81, Lautaro Pastrán) y Jeison Medina (m.88, Michael Estrada).

Entrenador: Tiago Nunes.

0. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (m.46, Agustín Giay), Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez (m.69, Allan), Andreas Pereira (m.64, Jefté), Raphael Veiga (m.46, Ramón Sosa), Anderson; Flaco López y Vitor Roque (m.82, Bruno Rodrígues).

Publicidad

Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 1-0,m.16: Gabriel Villamil. 2-0, m.27: Lisandro Alzugaray. 3-0, m.45+2: Gabriel Villamil.

Publicidad

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina, amonestó a López, Gruezo, Alzugaray, Ramírez, Mina y Quiñónez. Expulsó a Ramírez (m.90+6) con roja directa.

Incidencias: partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, ante unos 40.000 espectadores.