James Rodríguez y la razón real por la que no jugará con León frente a Xolos; ya hay polémica

Por la novena fecha de la Liga MX, León se enfrentará a Xolos de Tijuana en condición de visitante, en un compromiso que se disputará este viernes desde las 10:05 p. m. (hora colombiana). El duelo tendrá lugar en el Estadio Caliente, inaugurado en 2007 y con capacidad para 28,333 espectadores, un escenario que históricamente ha sido complejo para los equipos que lo visitan debido a sus condiciones particulares.

La expectativa era alta en torno a la participación de James Rodríguez, una de las figuras más mediáticas de la Liga MX y referente indiscutible de la Selección Colombia. Sin embargo, su nombre no aparece en la convocatoria del conjunto 'esmeralda', hecho que rápidamente se convirtió en tema de debate tanto en México como en Colombia. Lo llamativo es que León no emitió un parte médico ni informó de una lesión, lo que aumentó la incertidumbre sobre la verdadera razón de su ausencia.

La insólita razón de la ausencia de James

James Rodríguez en acción de juego con León Foto: X de @clubleonfc

Publicidad

De acuerdo con diferentes versiones de la prensa mexicana, el motivo detrás de la ausencia del mediocampista no estaría relacionado con una dolencia física ni con decisiones tácticas del cuerpo técnico. En realidad, la explicación sería mucho más peculiar: James Rodríguez se habría negado a disputar el partido debido al tipo de césped del Estadio Caliente, que es de pasto sintético.

Con 34 años y una trayectoria marcada por lesiones, el futbolista cafetero no estaría dispuesto a arriesgar su estado físico en una superficie que históricamente ha sido cuestionada por su dureza y la exigencia que representa para las articulaciones.

Publicidad

El medio Multimedia Deportes informó: “James Rodríguez no viajó a Tijuana. El Club León no ha informado algún motivo clínico o deportivo. Ha trascendido que habría sido decisión del jugador no participar en esta ocasión por no exponerse a jugar en cancha de pasto sintético”.

🚨 ALERTA 🚨



James Rodríguez no viajó a Tijuana. El Club León no ha informado algún motivo clínico o deportivo. Ha trascendido que habría sido decisión del jugador no participar en esta ocasión por no exponerse a jugar en cancha de pasto sintético.



📝 - Paco Vela pic.twitter.com/Fizo8wg4lk — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 18, 2025

Números de James Rodríguez

Más allá de la polémica, James Rodríguez ha tenido un arranque de temporada aceptable con la camiseta del León. Hasta la fecha, el mediocampista ha disputado nueve encuentros oficiales en todas las competiciones, registrando un gol y una asistencia. Su aporte, aunque todavía lejos del nivel mostrado en sus mejores años en Europa, ha sido importante para darle experiencia y calidad al mediocampo del equipo de Guanajuato.