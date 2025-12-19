Fue campeón con Medellín, está sancionado por dopaje y jugará la Kings League con Colombia

David Loaiza, exjugador del Medellín, hará parte de la plantilla que representará a la Selección Colombia en el Mundial de la Kings League que se llevará a cabo el próximo año. El futbolista, que se desempeñaba como volante, figura como uno de los grandes nombres en la convocatoria del equipo de nuestro país que intentará lograr el título.

Loaiza, de 32 años, no juega en el fútbol profesional desde agosto de 2023 debido a que Conmebol lo suspendió, a causa de que encontraron en su cuerpo rastros de Furosemida, sustancia prohibida. La sanción al jugador se dio por el partido entre San Lorenzo y 'el poderoso', por los octavos de final de la Copa Sudamericana de ese año.

Desde 2025, comenzó a jugar en la Kings League, donde se desempeña como defensor de Atlético Parceros, equipo de la Kings League Américas, que no ha conseguido un campeonato en su historia, y que en su último torneo, llamado Kings Cup, cayó en semifinales frente a Los Chamos por un marcador de 3-5. La escuadra en la que juega Loaiza, es propiedad de uno de los mejores jugadores colombianos, James Rodríguez. El '10' inicio el proyecto de su equipo en enero de 2024, y hasta ahora se ha mantenido como su presidente.

En el último Mundial, que se realizó en Italia a principios de 2025, la 'tricolor' llegó hasta la gran final, donde perdió con Brasil con un contundente 6-2. Ahora, de la mano del técnico argentino Sergio Verdirame, intentarán tomar revancha de lo sucedido hace un año, en el país que le arrebató el trofeo. La lista de los convocados de nuestra nación para el torneo está compuesta por varios 'cafeteros' que tienen gran experiencia en el innovador formato. Algunas de las más grandes figuras de la selección son el portero del equipo árabe SXB, Camilo Mena, el exjugador de fútbol sala, Angellot Caro, y Alejandro Ortega, delantero de Aniquiladores, equipo presidido por el creador de contenido colombiano Juan Guarnizo.



𝑴𝒂𝒎𝒊, 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒍𝒂 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒐, 𝒆𝒏𝒄𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒍𝒆 🇨🇴



Ellos representarán a Colombia en la Kings World Cup Nations 🤝🏻 @JuanSGuarnizo @jamesdrodriguez #KWCN pic.twitter.com/mX4PMtZ65l — Kings League Openbank Mexico (@kingsleague_mex) December 12, 2025

La Selección Colombia quedó emparejada en el grupo A del torneo, con las selecciones de Marruecos, Chile y Países Bajos. Los nuestros iniciarán su camino el domingo 4 de enero frente a los africanos, al otro día enfrentarán a los neerlandeses y cerrarán la fase de grupos contra los chilenos el día 11 del mismo mes. El Mundial de la Kings League está compuesto por cinco grupos, por lo que a los cuartos de final clasifican directamente los primeros de cada zona, mientras que los segundos y el mejor tercero del campeonato tendrán que jugar un playoff para lograr los últimos tres cupos entre los ocho mejores.