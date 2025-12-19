Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fue campeón con Medellín, está sancionado por dopaje y jugará la Kings League con Colombia

Fue campeón con Medellín, está sancionado por dopaje y jugará la Kings League con Colombia

Un futbolista, de buen paso por el 'poderoso, apareció en la lista de convocados por la Selección Colombia para el Mundial de la Kings League, que se realizará en Brasil.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Exjugador de Independiente Medellín jugará con la Selección Colombia en el Mundial de la Kings League
Exjugador de Independiente Medellín jugará con la Selección Colombia en el Mundial de la Kings League
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad