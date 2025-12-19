Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Espanyol vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el partido con Linda Caicedo por Copa de la Reina

Espanyol vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el partido con Linda Caicedo por Copa de la Reina

Este sábado, Linda Caicedo y el Real Madrid femenino tendrán un duro reto en la Copa de la Reina frente al Espanyol. ¡Agéndese con el compromiso del fútbol femenino!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid.
X de @realmadridfem

