El fútbol femenino en Europa no para, y así las cosas, Linda Caicedo y sus compañeras en el Real Madrid tienen un nuevo reto. Esta vez, las 'merengues' visitarán al Espanyol en el marco de los octavos de final de la Copa de la Reina.

Las dirigidas por Pau Quesada vienen de un empate 1-1 con sabor amargo en la Champions League femenina frente al Twente, resultado que las llevó a jugar los 'play-offs' del campeonato de la UEFA. Además, en la Liga F de España se impusieron 0-3 al Granada antes de la pausa por Navidad.

En cuanto a la Copa de la Reina, las del Real Madrid son una de las favoritas a levantar el trofeo para la actual edición. Por lo tanto, frente a las 'periquitas' la intención es clara: ganar el juego a partido único.

"Un buen rival, una competición que nos hace mucha ilusión, es muy exigente y vamos a por ello. Dentro del crecimiento del equipo lo que queremos es enfrentarnos a este tipo de escenarios, tenemos una plantilla con gente muy joven que tiene que vivir estas situaciones a partido único, buscar ser mentales en la parte mental. Es un rival que me gusta mucho, un equipo que nos va a poner las cosas difícil", dijo Quesada en charla con los medios oficiales del equipo.



Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

¿Cómo llega el Espanyol para el duelo contra las 'merengues'?

Las 'periquitas' clasificaron a los octavos de final de la Copa de la Reina luego de vencer en la ronda anterior al vencer al Valencia por 1-2, gracias a un doblete de Cristina Baudet.



Espanyol vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el partido con Linda Caicedo por Copa de la Reina

El partido entre Espanyol y Real Madrid femenino, correspondiente a octavos de final de la Copa de la Reina, se disputará este sábado 20 de diciembre a la 1:00 de la tarde, hora de Colombia, en el Estadio Ciutat Esportiva Dani Jarque de la ciudad de Barcelona.

En cuanto a dónde verlo EN VIVO por TV no tendrá transmisión para Colombia, pero tendrá transmisión a través de Teledeporte y RTVE Play.