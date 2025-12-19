Tottenham vs. Liverpool: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Premier League

Un gran partido por la Premier League se disputará este sábado 20 de diciembre entre Tottenham y Liverpool, en cumplimiento de la jornada 17. El ganar los tres puntos, tanto para los 'spurs' como para los 'reds', se hace urgencia, de obligación, en el Tottenham Hotspur Stadium para tratar de escalar en la tabla de posiciones.

El presente del Tottenham

El entrenador de los 'spurs', Thomas Frank, afirmó que no hay una solución fácil para los problemas de su equipo, pero mantiene el apoyo de la directiva del club.

Tras un prometedor comienzo en la gestión del danés, el Tottenham ha descendido al undécimo puesto de la Premier League y sufrió una contundente derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest en su último partido.

La visita del Liverpool al norte de Londres este sábado quizá no genere el mismo temor que generó hace 12 meses, cuando los 'reds' se impusieron con contundencia por 6-3 camino al título. Pero los 'spurs' solo han ganado una vez en casa en la liga desde el primer fin de semana de la temporada.



"Les diría a los aficionados de los 'Spurs' que es un privilegio formar parte de este fantástico club con un potencial fantástico. Queremos cumplirlo. Trabajo 24/7 para asegurarme de que todo salga bien", declaró Frank.

"Los mejores equipos crean una resistencia que les permite resistir los contratiempos. Es algo en lo que estamos trabajando duro. No es una solución fácil", agregó.

¿Cómo llega el Liverpool para enfrentar a los 'spurs'?

Por el lado de los dirigidos por Arne Slot suman 26 unidades luego de 16 juegos, ubicándose parcialmente en la séptima casilla. El equipo de Anfield suma cuatro partidos sin perder y viene de vencer 2-0 al Brighton con doblete de Hugo Ekitike.

"Definitivamente, una semana completa ayuda mucho. Me sorprendería mucho que no tuviéramos la energía. Jugar en la Premier League y en Europa al mismo tiempo supone una enorme carga física y mental, pero no hay excusas, eso es lo que queremos", esas fueron las palabras de Slot en rueda de prensa.



Tottenham vs. Liverpool: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Premier League:

Día: sábado 20 de diciembre del 2025.

Fecha: jornada 17 de la Premier League.

Hora: 12:30 del día (hora de Colombia).

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium.

TV: Disney+Premium.